OPEC+ : Petrol üretiminde üç aylık anlaşma yürürlükte

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) Salı günü düzenledikleri toplantının ardından yaptıkları açıklamada, önümüzdeki üç aylık dönemde üretimi aşamalı olarak artırma yolunda daha önce verilen kararın yürürlükte olduğunu duyurdular.

OPEC+ grubu, gelişmeleri gözden geçirmek üzere 1 Haziran'da, Bakanlar Birleşik Gözleme Komitesi (JMMC) bir araya gelecek ve ardından OPEC ve OPEC dışı ülkelerinin Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.Açıklamaya göre, toplantıda ayrıca, üretim kısıntılarına ilişkin veriler incelendi ve kısıntılara uyumun yüzde 115 düzeyinde gerçekleşmesine karşın, bazı üyelerin taahütlerinin yüzde 100'ünü yerine getirmedikleri de belirlendi.