OPEC, petrol üretimini hazirana kadar azaltabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel OPEC, petrol üretimini hazirana kadar azaltabilir - Son Dakika

OPEC, petrol üretimini hazirana kadar azaltabilir

6 saat önce

Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, haziran ayına kadar petrol üretimini azaltmayı düşündüklerini söyledi.

OPEC, petrol üretimini hazirana kadar azaltabilir, System.String[]

Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, haziran ayına kadar petrol üretimini azaltmayı düşündüklerini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Arkab, OPEC üyesi ülkelerin aldığı, petrol üretimini mart ayına kadar azaltma kararının hazirana kadar uzatılabileceğini belirtti.

Karar alınması halinde, petrol üretiminin azaltılması anlaşmasının 2'nci defa uzatılacağını belirten Arkab, "Petrol üretiminin bu sürede ne kadar azaltılacağı henüz kararlaştırılmadı. Üye ülkelerin kapasitesine göre planlama yapılacak." dedi.

OPEC üyesi ülkeler arasında yürürlükte olan anlaşmada, 2019 yılının haziran ayına kadar petrol üretiminde azaltmaya gidilmesi öngörülüyordu. Ancak söz konusu anlaşma, mart ayına kadar uzatılmıştı. Uzmanlar, kararın ardından ham petrol fiyatlarının yükselmesini bekliyor.

Opec, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce'den ilk açıklama
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:33:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OPEC, petrol üretimini hazirana kadar azaltabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]