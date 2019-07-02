Son Dakika Haberleri: OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı
Son Dakika Ekonomi Haber

OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı

17 dakika önce

Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo, "(Petrol üretiminin kısıtlanmasını) 9 ay uzatma karar aldığımızı memnuniyetle açıklamak isterim." açıklamasında bulundu.

OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı, System.String[]
Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo, "(Petrol üretiminin kısıtlanmasını) 9 ay uzatma karar aldığımızı memnuniyetle açıklamak isterim." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:23 
Venezuela, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diagne'den son dakika transfer açıklaması Yargıtay'dan emsal karar: Hasta eşine bakmayan nafaka hakkını kaybeder Akaryakıtta eşel mobil sistemi devrede! Bundan sonra zamlar pompaya yansımayacak Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 00:40:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]