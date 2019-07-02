OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı
17 dakika önce
Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo, "(Petrol üretiminin kısıtlanmasını) 9 ay uzatma karar aldığımızı memnuniyetle açıklamak isterim." açıklamasında bulundu.
Venezuela
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:23
Petrol Bakanı Manuel Quevedo, "(Petrol üretiminin kısıtlanmasını) 9 ay uzatma karar aldığımızı memnuniyetle açıklamak isterim." açıklamasında bulundu.
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