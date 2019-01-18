Son Dakika Haberleri: OPEC raporu sonrası petrol fiyatı 62 dolar sınırında

OPEC raporu sonrası petrol fiyatı 62 dolar sınırında

1 saat önce

Üretimdeki azalışın ardından Brent petrolün varili haftanın son işlem gününde 62 dolara yakın seviyede işlem görüyor.

OPEC raporu sonrası petrol fiyatı 62 dolar sınırında, System.String[]
Üretimdeki azalışın ardından Brent petrolün varili haftanın son işlem gününde 62 dolara yakın seviyede işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:50 

Ekonomi
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