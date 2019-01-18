OPEC raporu sonrası petrol fiyatı 62 dolar sınırında
1 saat önce
Üretimdeki azalışın ardından Brent petrolün varili haftanın son işlem gününde 62 dolara yakın seviyede işlem görüyor.
Üretimdeki azalışın ardından Brent petrolün varili haftanın son işlem gününde 62 dolara yakın seviyede işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:50
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