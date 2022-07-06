OPEC'ten Genel Sekreter Muhammed Barkindo'nun ölümüne ilişkin resmi açıklama - Son Dakika
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OPEC'ten Genel Sekreter Muhammed Barkindo'nun ölümüne ilişkin resmi açıklama

06.07.2022 10:53
OPEC'ten Genel Sekreter Muhammed Barkindo'nun ölümüne ilişkin resmi açıklama

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo'nun (63), dün ülkesi Nijerya'da hayatını kaybettiğine ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo'nun (63), dün ülkesi Nijerya'da hayatını kaybettiğine ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan OPEC'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barkindo'nun vefatının, OPEC ailesi, petrol endüstrisi ve uluslararası toplum adına büyük bir kayıp olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Barkindo'nun ailesi, yakınları ve ülkesine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barkindo'nun ölümü bizi şoke etti. Muhammed Sanusi Barkindo'nun OPEC'e verdiği 40 yılı aşkın özverili hizmet için derin şükranlarımızı sunuyoruz, üzüntü içerisindeyiz. Bağlılığı ve liderliği, OPEC'e uzun yıllar ilham verecek."

Nijerya'da bulunan Barkindo'nun ölüm haberini, Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup İcra Direktörü Mele Kyari sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Barkindo, dün Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kabul edilmişti.

OPEC Genel Sekreterliği görevine 1 Ağustos 2016'da başlayan Barkindo'nun görevi, 31 Temmuz itibarıyla sona erecekti.

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Kaynak: AA

Avusturya, Nijerya, Opec, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OPEC'ten Genel Sekreter Muhammed Barkindo'nun ölümüne ilişkin resmi açıklama - Son Dakika

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