OPEC toplantısı ertelenince petrol düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Pazartesi gününe planlanan toplantısı Perşembe gününe ertelenince, petrol fiyatları hafif geriledi.

OPEC+ Grubu'nun yeni üretim kısıntısı üzerinde anlaşmak üzere toplanacağı açıklandığında 34 doları aşan Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 2.31 düşüşle 33.84 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.99 düşüşle 30.98 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.92 artışla 14.53 dolardan,

altın, yüzde 0.57 artışla 1,627.66 dolardan,

bakır, yüzde 1.70 düşüşle 4,842.50 dolardan,

platin, yüzde 1.68 artışla 736.89 dolardan,

paladyum yüzde 0.39 düşüşle 2,166.45 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 352 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, Pazartesi gününe planlanan toplantısı Perşembe gününe ertelendi.

OPEC kaynakları, daha önce Pazartesi için planlanan OPEC+ Grubu toplantısının, OPEC+ ve diğer üretici ülkelerin, yeni döneme ilişkin hazırlık yapmaları için biraz daha zaman tanımak üzere, toplantının ertelendiğini duyurdu.

Pitrol piyasalarından kaynaklara göre de, OPEC+ Grubu toplantısı, özellikle Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki görüş ayrılıkları konusunda tam bir mutabakat sağlanamadığı için ertelendi.

OPEC+ Grubu, petrol üretimini global arzın yüzde 10, 10 milyon varil/gün kısmayı öngören bir anlaşma üzerinde çalışıyon, ancak üye ülkeler varılacak bir anlaşmaya ABD'nin de katkı vermesini istiyorlar.