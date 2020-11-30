OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok düştü - Son Dakika

OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok düştü

30.11.2020 14:04
OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok düştü, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını görüşeceği Pazartesi günü ilerleyen saatlerde yapacağı toplantı öncesinde petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok düştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını görüşeceği Pazartesi günü ilerleyen saatlerde yapacağı toplantı öncesinde petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok düştü.

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu enerji bakanlarının da, konuyu görüşmek üzere Salı günü toplanması bekleniyor. OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) Pazar günü düzenlenen toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.

Toplantıdan yansıyan haberlere göre, Kazakistan üretim kısıntıları uygulamasının 2021 yılına sarkmasına karşı çıkarken, Birleşik Arap Emirlikleri, üretim kısıtlamasının nasıl ve ne kadar süreli olması gerektiğine ilişkin bir görüş oluşturmadığını belirtti.OPEC'in bakanlar düzeyindeki toplantısı Pazartesi günü yapılacak. OPEC çevrelerinden basına yansıyan haberlere göre, OPEC+ Grubu'nda üretim kısıntılarının 2021 yılının başında iki ya da üç ay daha uzatılmasına ilişkin görüş hakim olsa da, bu konuda henüz bir karar alınmış değil.Gelişmelerle, Ocak ayı teslimi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 2.57 düşüşle 46.94 dolar ile 47 doların, aynı ay teslimi Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 2.30 düşüşle 44.53 dolar ile 45 doların altına geriledi.


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Pazartesi, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok düştü - Son Dakika Ekonomi


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