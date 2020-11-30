OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını görüşeceği Pazartesi günü ilerleyen saatlerde yapacağı toplantı öncesinde petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok düştü.

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu enerji bakanlarının da, konuyu görüşmek üzere Salı günü toplanması bekleniyor. OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) Pazar günü düzenlenen toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.