OPEC+ ülkeleri ocakta günlük petrol üretimini 500 bin varil artıracak - Son Dakika

OPEC+ ülkeleri ocakta günlük petrol üretimini 500 bin varil artıracak

03.12.2020 23:15
OPEC+ ülkeleri ocakta günlük petrol üretimini 500 bin varil artıracak, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, videokonferans yöntemiyle bir araya geldiği 12. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrasında OPEC'ten yapılan açıklamada, OPEC+ ülkelerinin ocak ayı için petrol üretim kesintisini günlük 500 bin varil azaltacağı ifade edildi. Böylece, mevcut durumda uygulanan günlük 7,7 milyon varillik üretim kesintisi 7,2 milyon varile düşürüldü.

Açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere gelecek ay itibarıyla her ay düzenli olarak toplanacağı ve üretim artışının günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde belirleneceği kaydedildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, toplantının ardından yaptığı konuşmada, her ayın başında toplantı yapılması konusunda anlaşıldığını vurgulayarak, ocak, şubat ve mart aylarında yapılan görüşmelerde bir sonraki üretim düzenlemesine karar verileceğini ifade etti.

Novak, bu durumun aylık talebe daha kesin ve doğru yanıt verme imkanı sunduğunu anlattı.

OPEC+ anlaşması

Nisanda varılan anlaşma uyarınca, üretim kesintisini 1 Temmuz-31 Aralık dönemi için günlük 7,7 milyon varile düşürme kararı alan OPEC+ grubu, söz konusu üretim kesintisini salgının oluşturduğu belirsizliğin de etkisiyle bir ay gecikmeli olarak 1 Ağustos'tan itibaren uygulamaya koymuştu.

Söz konusu anlaşmaya göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla kesinti miktarının günlük 2 milyon varil azaltılması gerekiyordu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OPEC+ ülkeleri ocakta günlük petrol üretimini 500 bin varil artıracak - Son Dakika Ekonomi


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