OPEC+ ülkeleri üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı aldı - Son Dakika

OPEC+ ülkeleri üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı aldı

04.03.2021 21:57
OPEC+ ülkeleri üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı aldı, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu mevcut üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı alırken, Rusya ve Kazakistan bunun dışında tutuldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu mevcut üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı alırken, Rusya ve Kazakistan bunun dışında tutuldu.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, nisan itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını belirlemek için video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Rusya, mevsimsel nedenlerle üretimini nisanda günlük 130 bin, Kazakistan 20 bin varil artıracak.

Suudi Arabistan ise gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik üretim kesintisine gelecek ay da devam edecek.

Böylece, OPEC+ grubu nisanda günlük 7 milyon 900 bin varil üretim kesintisi yapacak.

OPEC+ grubunun mayıstan itibaren uygulanacak üretim kesintisini belirleyeceği toplantısı ise 1 Nisan'da düzenlenecek.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "İyi ve sürpriz bir anlaşma gerçekleştirdik." dedi.

Selman, temkinli hareket etmenin petrol piyasaları için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İnsanlara ihtiyatlı ol, ihtiyatlı ol diye baskı uygulayamazsınız, bu şekilde ihtiyatlı olunması gerektiğini gösteremezsiniz. Bu nedenle Suudi Arabistan olarak nisan için de gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek kesinti uygulama kararı aldık." diye konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da küresel ekonomideki temel eğilimleri dikkatle izlemeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Temkinli bir iyimserlikle, durumun yavaş yavaş iyileşmeye başladığını söyleyebiliriz. Bugün gördüğümüz canlanma belirtilerinin küresel ekonominin ve nihayetinde petrol talebinin toparlanması için temel oluşturacağını umuyoruz. Gelecekteki büyüme için temeli şimdiden atıyoruz ve 2021 yılı bu yolda çok önemli hale gelecek."

Brent petrolün varili 14 ayın en yüksek seviyesinde

OPEC+ toplantısı sonrasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 5,69 artışla 67,72 dolara kadar yükseldi. Bu rakam, yaklaşık son 14 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 5,81 artışla 64,84 doları gördü.

Grubun 5 Ocak'ta bir araya geldiği 13. Bakanlar Toplantısı'nda, OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın şubat ve mart aylarında petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim seviyelerini koruması kararı çıkmıştı.

Bakan Selman, söz konusu toplantı sonrasında sürpriz bir açıklama yaparak, ülkesinin şubat ve martta üretimde gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceğini duyurmuştu.

Böylece, OPEC+ grubunun günlük üretim kesinti miktarları, şubatta 8 milyon 125 bin varil, martta ise 8 milyon 50 bin varil olarak belirlenmişti.

Kazakistan, Petrol, Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OPEC+ ülkeleri üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı aldı - Son Dakika Ekonomi


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