OPEC + ülkeleri "üretim kesintisini" görüşmek üzere bir araya geldi - Son Dakika

OPEC + ülkeleri "üretim kesintisini" görüşmek üzere bir araya geldi

04.01.2021 19:23
OPEC + ülkeleri

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkeleri temkinli hareket etmeleri hususunda uyararak, "Bugün, sizleri, geçtiğimiz yıl boyunca bir grup olarak kaydettiğimiz...

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkeleri temkinli hareket etmeleri hususunda uyararak, "Bugün, sizleri, geçtiğimiz yıl boyunca bir grup olarak kaydettiğimiz ilerlemenin kıymetini bilmeye ve bunu anlık fakat yanıltıcı kazanımlar uğruna riske atmamaya çağırıyorum." dedi.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının "şubat ayı için üretim kesintisini" görüşmek için bir araya geldiği 13'üncü Bakanlar Toplantısı videokonferans yöntemiyle başladı.

Selman, yaptığı açılış konuşmasında, geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan olumsuzluklara rağmen OPEC+ grubunun elde ettiği başarıların önemine değindi.

Dünya genelinde Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlamasının dünya ekonomileri ve enerji piyasaları için olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Selman, hali hazırda küresel petrol talebinin çok düşük olduğunu ve özellikle İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 türevinin ekonomik kaygılara yol açtığını belirtti.

Selman, üye ülkeleri temkinli hareket etmeleri hususunda uyararak, "Bugün, sizleri, geçtiğimiz yıl boyunca bir grup olarak kaydettiğimiz ilerlemenin kıymetini bilmeye ve bunu anlık fakat yanıltıcı kazanımlar uğruna riske atmamaya çağırıyorum." dedi.

Alınan kesinti kararlarını yerine getirmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Selman, "Şu an rehavete kapılamayız. Piyasalar geçen yılki kararlı çabalarımızı ödüllendirmiştir ve yapmamız gereken şey şanımıza uygun hareket etmektir." ifadelerini kullandı.

OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimini artırma kararı

OPEC+ üyesi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının 3 Aralık 2020'de bir araya geldiği 12. Bakanlar Toplantısı'nda bu yılın Ocak ayı için toplam petrol üretim miktarını günlük 500 bin varil artırılması ve üretim kesintisini günlük 7,2 milyon varil olarak sürdürmesi yönünde karar çıkmıştı.

Grup ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde her ay düzenli olarak piyasa koşullarını değerlendirmek üzere toplanma ve bir sonraki ay için üretimini günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde artırma seçeneğini kullanma kararı almıştı.

Suudi Arabistan, Enerji, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OPEC + ülkeleri 'üretim kesintisini' görüşmek üzere bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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