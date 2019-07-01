"OPEC üretim kısıntıları 2020 yılının Nisan ayına dek uzatılabilir"
1 saat önce
– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını 2020 yılının Nisan ayına kada uzatılması ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:28 Kaynak: DHA
– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını 2020 yılının Nisan ayına kada uzatılması ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.
Rus haber ajansı Tass'ın bir OPEC yetkilisine dayandırdığı haberine göre, OPEC üretim kısıntılarını altı yerine dokuz ay daha uzatacak. Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Halid El-Falih ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak
'ın bu yönde açıklamaları olduğunu hatırlatan yetkili, "Orta Doğu
ülkeleri Suudi Arabistan'ı, OPEC üyesi olmayan ülkeler de Rusya'yı destekleyecek" dedi.
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