"OPEC üretim kısıntıları muhtemelen 2020 yılına uzatılacak"
1 saat önce
– Irak Petrol Bakanı Thamir Ghadban, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2019 yılının sonunda bitmesi planlanan üretim kısıntılarının muhtemelen 2020 yılına uzatılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:50 Kaynak: DHA
– Irak
Petrol Bakanı Thamir Ghadban, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2019 yılının sonunda bitmesi planlanan üretim kısıntılarının muhtemelen 2020 yılına uzatılacağını söyledi.
ST Petersburg
Ekonomik Forumu'nda konuşan Ghadhban, konu üzerine bir kararın gelecek OPEC toplantısında görüşüleceğini belirtti. Rusya
Enerji Bakanı Alexander Novak
, Moskova
ve Riyad
'ın üretim kısıntılarını koordine etme konusunda anlaştıklarını ancak anlaşmanın geçeği hakkındaki kararın halen beklendiğini söyledi.
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