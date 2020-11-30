OPEC+ üretim kısıntısı düzeyinde anlaşamadı

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.

Toplantıdan yansıyan haberlere göre, Kazakistan üretim kısıntıları uygulamasının 2021 yılına sarkmasına karşı çıkarken, Birleşik Arap Emirlikleri, üretim kısıtlamasının nasıl ve ne kadar süreli olması gerektiğine ilişkin bir görüş oluşturmadığını belirtti.