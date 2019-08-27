Son Dakika Haberleri: Opec+ üretim kısıntısına uyum temmuz'da yüzde 159
Son Dakika Ekonomi Haber

Opec+ üretim kısıntısına uyum temmuz'da yüzde 159

1 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin (OPEC+), Temmuz ayında üretim kısıntılarına uyum oranı yüzde 159'u buldu.

Opec+ üretim kısıntısına uyum temmuz'da yüzde 159, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin (OPEC+), Temmuz ayında üretim kısıntılarına uyum oranı yüzde 159'u buldu.

OPEC+ grubunun Bakanlıklar Birleşik Gözlem Komitesi'nin (JMMC) konuyla ilgili raporuna göre, petrol üretim kısıntılarına uyum Temmuz'da, Haziran'a göre 22 puan yükseldi.

JMMC raporunda, "Bu yüksek düzeydeki uyumluluk, piyasalardaki ekonomik büyüme kaygılarına bağlı belirsizlikleri dengeledi" denildi ve OPEC+ olarak Temmuz ayında alınan üretim kısıntısı kararlarına uyumun benzer şekilde sürdürülmesinin, küresel petrol piyasalarını dengede tutacağı vurgulandı ve şöyle denildi:

"JMMC, petrol piyasasında istikrarın ve yılın ikinci yarısında da petrol piyasalarındaki sağlıklı gelişimin korunması için İşbirliği Deklarasyonu'nun giderek artan öneminin altını çiziyor."

Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi
ÇAYKUR, Temmuz ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:26:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Opec+ üretim kısıntısına uyum temmuz'da yüzde 159
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]