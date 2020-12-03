OPEC+ üretimde küçük artış anlaşmasına hazır

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Perşembe günü ilerleyen saatlerde yapılacak toplantısında, petrol üretiminde küçük artışlar yapılması konusunda anlaşma yapmaya hazırlanıyor.
The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, OPEC+ toplantısında önümüzdeki aydan itibaren geçerli olmak üzere günde 500,000 varil üretim artışı konusunda anlaşma yapılacak.Pazar günü düzenlenen toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamayan OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) bugün ilerleyen saatlerde sanal ortamda düzenlenecek.
- Kaynak: DHA
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