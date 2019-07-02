OPEC üyesi olmayan üreticiler de üretim kısıntılarına katıldı
2 saat önce
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olmayan ülkelerin üretim kısıntılarını 2020 yılının Mart ayına kadar uzatacaklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:52 Kaynak: DHA
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak
, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olmayan ülkelerin üretim kısıntılarını 2020 yılının Mart ayına kadar uzatacaklarını duyurdu.
OPEC'in Pazartesi günü üretim kısıntılarını 2020 yılının Mart ayına kadar uzatacağı açıklaması üzerine gelen duyuru ile ilgili Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Khalid al-Falih, alınan karar ailgili detayları açıklayacağını söyledi.
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