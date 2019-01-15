Son Dakika Haberleri: Opec ve Müttefikler Üretim Kısıntısını Mart'ta Gözde Geçirecek

Opec ve Müttefikler Üretim Kısıntısını Mart'ta Gözde Geçirecek

40 dakika önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC üyeleri ve müttefiklerinin 1 Ocak'ta yürürlüğe giren üretim kısıntısı anlaşmasının gözden geçirme toplantısını Mart ayında yapmayı kararlaştırdıklarını bildirdi.

Opec ve Müttefikler Üretim Kısıntısını Mart'ta Gözde Geçirecek, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC üyeleri ve müttefiklerinin 1 Ocak'ta yürürlüğe giren üretim kısıntısı anlaşmasının gözden geçirme  toplantısını Mart ayında yapmayı kararlaştırdıklarını bildirdi.

Barkindo'nun verdiği bilgiye göre OPEC+'nın Ortak İzleme Komitesi 17-18 Mart tarihleri arasında Bakü'de bir araya gelerek üretim kısıntısı  anlaşmasına uyumu değerlendirecekler.

Üretim kısıntısı anlaşmasının geleceğinin değerlendirileceği OPEC+ bakanlar toplantısının ise 17-18 Nisan'da Viyana'da yapılacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:38 Kaynak: DHA

Opec, Ekonomi
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