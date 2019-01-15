Opec ve Müttefikler Üretim Kısıntısını Mart'ta Gözde Geçirecek
40 dakika önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC üyeleri ve müttefiklerinin 1 Ocak'ta yürürlüğe giren üretim kısıntısı anlaşmasının gözden geçirme toplantısını Mart ayında yapmayı kararlaştırdıklarını bildirdi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC üyeleri ve müttefiklerinin 1 Ocak'ta yürürlüğe giren üretim kısıntısı anlaşmasının gözden geçirme toplantısını Mart ayında yapmayı kararlaştırdıklarını bildirdi.
Barkindo'nun verdiği bilgiye göre OPEC+'nın Ortak İzleme Komitesi 17-18 Mart tarihleri arasında Bakü
'de bir araya gelerek üretim kısıntısı anlaşmasına uyumu değerlendirecekler.
Üretim kısıntısı anlaşmasının geleceğinin değerlendirileceği OPEC+ bakanlar toplantısının ise 17-18 Nisan'da Viyana
'da yapılacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:38 Kaynak: DHA
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