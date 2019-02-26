Son Dakika Haberleri: Opel 20 Yıl Sonra Kara Geçti

Opel 20 Yıl Sonra Kara Geçti

1 saat önce

Amerikan otomotiv şirketi General Motors'un Almanya'daki markası Opel'in 20 yıl sonra kara geçtiği açıklandı.

Opel 20 Yıl Sonra Kara Geçti, System.String[]
Amerikan otomotiv şirketi General Motors'un Almanya'daki markası Opel'in 20 yıl sonra kara geçtiği açıklandı.

Amerikan otomotiv şirketi General Motors'un Almanya'daki markası Opel, bir yıl önce Fransız Peugeot Citroen Groupe PSA'ya geçmesiyle birlikte kara geçtiği açıklandı. 20 yıl aradan sonra ilk kez kara geçen markanın CEO'su Carlos Tavares 2018 yılında Opel'in 859 milyon euro kar elde ettiğini satın alınmanın ilk yılda iyi bir başlangıç olduğunu söyledi. Tavares, Opel sayesinde 2018 yılında yüzde 18,9 kar elde ederek grup olarak 74 milyar euro'ya ulaştıklarını kar marjının yüzde 7,7 olduğunu açıkladı. Öte yandan Opel 2017 yılını 179 milyon euro zararla kapatmıştı. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:46 Kaynak: İHA

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