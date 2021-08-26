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Opel Astra 30 yaşında! - Son Dakika

Opel Astra 30 yaşında!

26.08.2021 14:16
Opel Astra 30 yaşında!, System.String[]

Üretildiği 1991 yılından bu yana 30 yılı geride bırakan Opel’in kompakt sınıfının öncü modellerinden olan Astra, öncüsü Kadett’ten aldığı yeteneklerle her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek altıncı nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Üretildiği 1991 yılından bu yana 30 yılı geride bırakan Opel'in kompakt sınıfının öncü modellerinden olan Astra, öncüsü Kadett'ten aldığı yeteneklerle her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek altıncı nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Geçmişten günümüze kadar uzanan Astra serüveninde Opel, çeşitli başarılara ve yeniliklere imza atıyor. Lüks ve premium segmentte yer alan Intelli-Lux LED Matrix farlardan AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) sertifikalı ergonomik ön koltuklara kadar uzanan bu başarı hikayesine, satışa sunulduğu her yeni nesilde elde ettiği satış rakamları eşlik ediyor. 1991 yılında başlayan bu macera, 2022 yılında Türkiye'de satışa sunulacak altıncı nesil ile hız kesmeden devam ediyor.

Opel Astra 30 yaşında!

1991 yılında ortaya çıkan çağa uygun isim: Astra

Opel Astra, 1991 yılında tanıtıldığında, dünya bir değişim içindeydi. Opel'in bu yeni nesil kompakt modeli ise değişim ruhunu en iyi şekilde yansıtıyordu. Yeni bir isim bu değişimin simgesi olacaktı ve yeni model Astra ismiyle yollara çıktı. Astra ismi, İngiliz kuzeni Vauxhall Motors'un Opel Kadett modelinin ilk zamanlardaki ismi olan Vauxhall Astra'dan alınmış oldu. Astra, ön emniyet kemeri gergileri gibi çok sayıda yeni geliştirilmiş güvenlik sistemine sahipti. Şirket içinde Astra F olarak anılan bu yeni model, hammadde kullanımında o yıllar için önemli bir adım olarak yüksek düzeyde geri dönüşüm seviyesiyle de çevresel uyumluluğa sahipti. Müşteriler, bayilere akın etti. 1991 ve 1997 yılları arasında yaklaşık 4,13 milyon adet üretilen Opel Astra F, Opel'in bugüne kadarki en çok satan modeli oldu.

Opel Astra 30 yaşında!

Astra G, 1997 yılında Hollywood'dan esinlenerek geliştirildi

Astra F'nin başarısını sürdürmek hiç de kolay değildi. Opel, bu nedenle sonraki nesil için harekete geçerken kendi dünyasının dışına çıktı. Örneğin, tasarım ekibi Astra G'yi "Jurassic Park" filminin yardımlarıyla tasarladı. Ancak bu, modelin dinozor DNA'sından klonlandığı anlamına gelmiyordu. Tasarımcılar, Hollywood gibi gişe rekorları kıran bilgisayar animasyonlu filmler için geliştirilen ALIAS adındaki bilgisayar destekli tasarım (CAD) programını kullandı. Söz konusu yazılım, tasarım ve geliştirme ekibinin yeni modeli üç boyutlu bir ortamda çalışmasını sağladı.

Opel Astra 30 yaşında!

Astra H, 2003 yılında gişe rekorları kırarak sahneye çıktı. Saygın Alman otomobil dergisi "auto motor und sport" üçüncü nesil Astra'nın Frankfurt Otomobil Fuarı'ndaki tanıtımında, okuyucularına fuarda en çok hangi kompakt otomobili sevdiklerini sordu. Yeni Opel, oyların yüzde 52'sini alarak oy çoğunluğuyla kazandı.

Opel Astra 30 yaşında!

Dördüncü nesil ile Opel, "1" rakamıyla karıştırılmaması için "I" harfini atladı. Böylece başarılı orta sınıf Opel Insignia'dan aldığı ileri teknolojileri ilk kez kompakt sınıfın kullanımına sunan Astra J, 2009 yılında tanıtıldı. AFL+ farlar sayesinde Astra köşeleri görebiliyor, ayrıca ön kamerası ile sadece trafik işaretlerini tanımakla kalmıyor, aynı zamanda şeritten çıkma riskiyle karşı karşıya olan sürücüyü de uyarabiliyordu.

Opel Astra 30 yaşında!

Intellilux LED Matrix farlarla gelen Yılın Otomobili ödülü

Uzun süredir devam eden geleneği sürdüren Astra K, aydınlatma teknolojisiyle de öne çıktı. "2016 Avrupa'da Yılın Otomobili" seçilen model, o zamana kadar üst sınıf lüks ve premium modelde kullanılan uyarlanabilir Intelli-Lux LED® Matrix farları kompakt sınıfta sunan ilk otomobil oldu. Yeni Astra K ayrıca, AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) sertifikalı ergonomik ön koltukları sunarak gelişmiş bir rahatlık ve konfor seviyesi sunuyordu. Koltuklar, günümüzde yeni Astra'da olduğu gibi soğutma ve masaj işlevleriyle geliştirilebiliyordu.

Opel Astra 30 yaşında!

Altıncı nesil: 1991'den 2021'e Astra

2021 yılı ile birlikte Opel Astra altıncı nesline giriyor ve yeni bir dönem daha başlıyor. Kompakt model, tarihinde ilk kez iki farklı güç versiyonu ile şarj edilebilir hibrit olarak da satışa sunulacak. Ayrıca yeni Opel Astra modelinde yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motorlu versiyonlar da olacak. Yeni Opel Astra, iddialı ve saf duruşuyla yeni marka yüzü Opel Vizör ve Pure Panel dijital kokpit gibi özellikleriyle Alman üretici için bir tasarım beyanı niteliğini de taşıyor.

Opel Astra 30 yaşında!

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Opel Astra 30 yaşında! - Son Dakika


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