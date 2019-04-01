Avrupa'nın Alıma En Değer Otomobili (Autobest 2019) seçilen, Opel Combo gerek iş hayatınızda gerek özel seyahatlerinizde tüm ihtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılayacak çok yönlü ve çarpıcı bir tercih olacaktır. Opel Combo, 5 kişilik oturma alanı, sayısız depolama çözümü, akıllı güvenlik seçenekleriyle aynı zamanda tam bir aile arabası. Donanım özellikleriyle günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanan Combo ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu yazımızda bulabilirsiniz.
EMPII platformu kullanan araç, 1.5 litrelik turbo dizel motora sahip iki farklı çıkış gücü ile geliyor. 102 beygir gücü ve 130 Nm tork üreten model, 5 vitesli şanzıman ile gelirken; 130 beygir gücü ve 300 Nm tork üreten model, 8 ileri otomatik şanzımana sahiptir.
Opel'in tipik tasarım anlayışına uygun çift kanat gündüz LED farları ön ızgara ile birlikte buluşarak çarpıcı bir çizgi oluşturuyor. Tüm kontrol kumandaları sürücüsünün kolaylıkla erişebileceği ergonomik şekilde tasarlanmıştır. İç mekanda ilk göze çarpan malzeme kalitesi ile ve kusursuz alman işçiliği ile rakiplerinden farkını göstermiştir.
Yeni Combo tüm iç ve dış tasarım özellikleri ile ilk bakışta Opel'in tasarım dilini yansıtıyor.
Opel Combo, Enjoy, Excellence ve Ultimate olmak üzere üç farlı donanım paketi ile karşımıza çıkmaktadır. Pratik erişimi ve esneklik bakımından Opel Combo daha önce hafif ticari araçlarda görmeye alışık olmadığınız birçok güvenlik unsuru ve teknolojik özelliği bir arada sunuyor.
Combo'nun Öne Çıkan Özellikleri:
- Sürücü destek sistemleri
- Kullanışlı kokpit
- Panoramik tavan ve saklama alanları
- Değişken koltuk kombinasyonları
- Geniş depolama alanı
- 180 derece geri görüş kamerası
- Ön çarpışma ikazı
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
Yeni Opel Combo,sadece dikkat çekici taşıma kapasitesi ile değil aynı zamanda da çarpıcı görümüyle de dikkat çekiyor. Sınıfındaki diğer modellerle kıyaslandığında daha kısa ön çıkıntıya ve daha yüksek bir kaputa sahip. Bu nedenle daha dengeli, güçlü ve kendinden emin görünmektedir. Panoramik görüş sağlayan cam tavanı, her yerinde karşınıza çıkan saklama alanları ve koltuk arkalarında katlanır masaları ile sizleri şaşırtabilir. Açılabilir camlı bagaj kapısı ile hızlı ve kolay bir erişim özelliği ile oldukça dikkat çekici. Ailenizle ve çocuklarınızla birlikte güzel zaman geçirmek ya da işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz; hiç fark etmez, çok yönlü kullanım alanı ile yeni Combo her duruma hazır.
18 Mart itibariyle Opel showroomlarında yerini alan yeni Combo, cazip lansman fırsatları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Segmentinde standartları bir üst seviyeye taşıyan her günün kahramanı 'Yeni Opel Combo' lansmana özel 122.400 TL ile 144.400 TL arasındaki fiyatlar 50.000 TL, 15 ay, 0% faizli kredi seçeneği, 3.000 TL ek takas desteği ve +1 yıl OPEL FlexCare garantisi ile Opel severlerle buluşuyor. Detaylı bilgi almak ve avantajlı ödeme seçenekleriyle Combo sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Yeni Opel Combo ile gelen özellikler; Enjoy serisi:
- 16 inç kapaklı jantlar
- Elektrikli ön camlar
- Manuel klima
- Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
- 6 hoparlörlü ses sistemi
- 5 inçlik bilgi ekranı
- 1 adet usb girişi
- Bluetooth bağlantısı
- 3.5 inçlik renkli bilgi ekranı
- Start-stop sistemi
- Ön çarpışma ikaz sistemi
- Şerit takip ve uyarı sistemi
- Trafik işaretlerini algılama ve uyarı asistanı
- Sürücü yorgunluk algılama özelliği
- Hız sabitleme özelliği
- Far sensörü
- Gündüz farları özelliği
- ABS, ESP, Lastik basınç sistemi
- Çekiç kontrol sistemi
Excellence ile gelen özellikler;
- 16 inçlik alaşımlı jantlar
- Karartılmış arka camlar
- Ön sis farları
- Yağmur sensörü
- Otomatik kararan iç dikiz aynası
- Uzun far asistanı
- Arka park sensörü
- Çift bölgeli otomatik klima
- Otomatik katlanır yan aynalar
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi
- Çift usb girişi
- 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı
- Apple CarPlay
- Android Auto
Ultimate ile gelen özellikler;
- Enjoy ve Excellence modelinin tüm donanımları
- LED gündüz farları
- 180 derece açıya sahip geri görüş kamerası
- Ön ve arka park sensörü
- Panoramik cam tavan
Ayrıca Flank Guard denilen direklere veya duvarlara çarpmayı ve manevra yapmayı kolaylaştıran yepyeni bir güvenlik sistemine de sahip olacaktır.
2019 Yeni Opel Combo Teknik Özellikleri;
?1.5 Lt. 102 PS, 250 NmTork
Şanzıman: 5 ileri manuel
Performans: 0-100 km/s: 12.7 saniye- Maksimum hız: 172 km/s
Yakıt Tüketimi: Şehir içi/ Şehir dışı/ Ortalama/ Co2: 4.6/ 4.1/ 4.3/ 113 g/km
Boyut: Uzunluk 4.4 m/ Yükseklik 1,8 m/ Genişlik 1,9 m
Bagaj Hacmi: 950 litre
Boş Ağırlık: 1521 kg
1.5 Lt. 130 PS, 300 Nm Tork
Şanzıman: 8 ileri otomatik
Performans: 0-100 km/s: 11.4 saniye – Maksimum hız: 184 km/s
Yakıt Tüketimi: Şehir içi/ Şehir Dışı/ Ortalama/ Co2: 4.6/ 4.2/ 4.3/ 113 g/km
Boş Ağırlık: 1536 kg