Avrupa'nın Alıma En Değer Otomobili (Autobest 2019) seçilen, Opel Combo gerek iş hayatınızda gerek özel seyahatlerinizde tüm ihtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılayacak çok yönlü ve çarpıcı bir tercih olacaktır. Opel Combo, 5 kişilik oturma alanı, sayısız depolama çözümü, akıllı güvenlik seçenekleriyle aynı zamanda tam bir aile arabası. Donanım özellikleriyle günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanan Combo ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu yazımızda bulabilirsiniz.

EMPII platformu kullanan araç, 1.5 litrelik turbo dizel motora sahip iki farklı çıkış gücü ile geliyor. 102 beygir gücü ve 130 Nm tork üreten model, 5 vitesli şanzıman ile gelirken; 130 beygir gücü ve 300 Nm tork üreten model, 8 ileri otomatik şanzımana sahiptir.

Opel'in tipik tasarım anlayışına uygun çift kanat gündüz LED farları ön ızgara ile birlikte buluşarak çarpıcı bir çizgi oluşturuyor. Tüm kontrol kumandaları sürücüsünün kolaylıkla erişebileceği ergonomik şekilde tasarlanmıştır. İç mekanda ilk göze çarpan malzeme kalitesi ile ve kusursuz alman işçiliği ile rakiplerinden farkını göstermiştir.

Yeni Combo tüm iç ve dış tasarım özellikleri ile ilk bakışta Opel'in tasarım dilini yansıtıyor.

Opel Combo, Enjoy, Excellence ve Ultimate olmak üzere üç farlı donanım paketi ile karşımıza çıkmaktadır. Pratik erişimi ve esneklik bakımından Opel Combo daha önce hafif ticari araçlarda görmeye alışık olmadığınız birçok güvenlik unsuru ve teknolojik özelliği bir arada sunuyor.

Combo'nun Öne Çıkan Özellikleri:

Sürücü destek sistemleri

Kullanışlı kokpit

Panoramik tavan ve saklama alanları

Değişken koltuk kombinasyonları

Geniş depolama alanı

180 derece geri görüş kamerası

Ön çarpışma ikazı

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Yeni Opel Combo,sadece dikkat çekici taşıma kapasitesi ile değil aynı zamanda da çarpıcı görümüyle de dikkat çekiyor. Sınıfındaki diğer modellerle kıyaslandığında daha kısa ön çıkıntıya ve daha yüksek bir kaputa sahip. Bu nedenle daha dengeli, güçlü ve kendinden emin görünmektedir. Panoramik görüş sağlayan cam tavanı, her yerinde karşınıza çıkan saklama alanları ve koltuk arkalarında katlanır masaları ile sizleri şaşırtabilir. Açılabilir camlı bagaj kapısı ile hızlı ve kolay bir erişim özelliği ile oldukça dikkat çekici. Ailenizle ve çocuklarınızla birlikte güzel zaman geçirmek ya da işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz; hiç fark etmez, çok yönlü kullanım alanı ile yeni Combo her duruma hazır.

18 Mart itibariyle Opel showroomlarında yerini alan yeni Combo, cazip lansman fırsatları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Segmentinde standartları bir üst seviyeye taşıyan her günün kahramanı 'Yeni Opel Combo' lansmana özel 122.400 TL ile 144.400 TL arasındaki fiyatlar 50.000 TL, 15 ay, 0% faizli kredi seçeneği, 3.000 TL ek takas desteği ve +1 yıl OPEL FlexCare garantisi ile Opel severlerle buluşuyor. Detaylı bilgi almak ve avantajlı ödeme seçenekleriyle Combo sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yeni Opel Combo ile gelen özellikler; Enjoy serisi:

16 inç kapaklı jantlar

Elektrikli ön camlar

Manuel klima

Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar

6 hoparlörlü ses sistemi

5 inçlik bilgi ekranı

1 adet usb girişi

Bluetooth bağlantısı

3.5 inçlik renkli bilgi ekranı

Start-stop sistemi

Ön çarpışma ikaz sistemi

Şerit takip ve uyarı sistemi

Trafik işaretlerini algılama ve uyarı asistanı

Sürücü yorgunluk algılama özelliği

Hız sabitleme özelliği

Far sensörü

Gündüz farları özelliği

ABS, ESP, Lastik basınç sistemi

Çekiç kontrol sistemi

Excellence ile gelen özellikler;

16 inçlik alaşımlı jantlar

Karartılmış arka camlar

Ön sis farları

Yağmur sensörü

Otomatik kararan iç dikiz aynası

Uzun far asistanı

Arka park sensörü

Çift bölgeli otomatik klima

Otomatik katlanır yan aynalar

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi

Çift usb girişi

8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı

Apple CarPlay

Android Auto

Ultimate ile gelen özellikler;

Enjoy ve Excellence modelinin tüm donanımları

LED gündüz farları

180 derece açıya sahip geri görüş kamerası

Ön ve arka park sensörü

Panoramik cam tavan

Ayrıca Flank Guard denilen direklere veya duvarlara çarpmayı ve manevra yapmayı kolaylaştıran yepyeni bir güvenlik sistemine de sahip olacaktır.

2019 Yeni Opel Combo Teknik Özellikleri;

?1.5 Lt. 102 PS, 250 NmTork

Şanzıman: 5 ileri manuel

Performans: 0-100 km/s: 12.7 saniye- Maksimum hız: 172 km/s

Yakıt Tüketimi: Şehir içi/ Şehir dışı/ Ortalama/ Co2: 4.6/ 4.1/ 4.3/ 113 g/km

Boyut: Uzunluk 4.4 m/ Yükseklik 1,8 m/ Genişlik 1,9 m

Bagaj Hacmi: 950 litre

Boş Ağırlık: 1521 kg

1.5 Lt. 130 PS, 300 Nm Tork

Şanzıman: 8 ileri otomatik

Performans: 0-100 km/s: 11.4 saniye – Maksimum hız: 184 km/s

Yakıt Tüketimi: Şehir içi/ Şehir Dışı/ Ortalama/ Co2: 4.6/ 4.2/ 4.3/ 113 g/km

Boş Ağırlık: 1536 kg