Opel Corsa-e Rally, yarışa hazır - Son Dakika

Opel Corsa-e Rally, yarışa hazır

14.12.2020 23:19
Opel Corsa-e Rally, yarışa hazır, System.String[]

Dört adet tamamen elektrikli Corsa-e Rally, toplamda 1.500 kilometreye varan üç günlük testlerini başarıyla tamamlayarak Alman Ralli Şampiyonasının (DRM) iki ayağına dahil oldu.

Dört adet tamamen elektrikli Corsa-e Rally, toplamda 1.500 kilometreye varan üç günlük testlerini başarıyla tamamlayarak Alman Ralli Şampiyonasının (DRM) iki ayağına dahil oldu.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, şirketin elektrikli otomobilleri, hem caddelerde hem de özel etaplarda yerini alıyor. Opel Corsa-e Rally, bir otomobil üreticisinin ilk tamamen elektrikli ralli otomobili olarak öne çıkıyor. Opel logolu elektrikli otomobiller önümüzdeki sene kendilerine ait tek marka kupası olan ADAC Opel e-Rally Cup için parkurlara çıkacak. Opel Motorsport'a ait dört adet Corsa-e Rally yarış otomobili, Marijan Griebel, Horsthattan ve Opel yarış efsanesi Volker Strycek olmak üzere deneyimli isimlerin pilotajında geçen hafta Pferdsfeld Test Merkezi'nde üç günlük zorlu testi tamamladı. 100 kW (136 HP) güç üreten ralli otomobilleri toplamda 1.500 kilometreyi sorunsuz tamamladı. Corsa-e Rally, 2020 Altın Direksiyon ödülünü de kazanan başarılı model Opel Corsa-e baz alınarak tasarlandı.

Üç günlük test programı kapsamında, özel etaplar, yol etapları ve servis dahil Alman Ralli Şampiyonasının (DRM) iki ayağı da tamamlandı. Elektro ulaşımın sürüş ve şarj süreleri, bataryanın sıcaklık yönetimi ve yazılımın ince ayarı gibi detaylar ilk kez bir yarış ortamında test edildi. Tamamen elektrikli otomobiller, yeni bileşenlerin dayanıklılığını da test etmek üzere uzun süreler çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Motorsport Direktörü Jörg Schrott, "Son derece verimli ve başarılı bir test oldu. 2021 Opel e-Rally Cup hazırlıkları için çok önemli veriler ve bilgiler topladık. Ne yazık ki otomobillerimizi geliştirirken Kovid-19 salgını nedeniyle birkaç test etkinliği gerçekleşemedi. Bu nedenle Pferdsfeld'deki ralli simülasyonumuz daha da önem kazandı. Sonuç olarak yeni Corsa-e Rally artık yarışa hazır." ifadelerini kullandı.

ADAC Opel e-Rally Cup, 2021 ilkbahar ve sonbahar ayları arasında sekiz ayaktan oluşacak. Kayıt yaptıran tüm katılımcılar için ek bir hazırlık olması anlamında sezon öncesinde test niteliğinde bir hazırlık yarışı da düzenlenecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Opel Corsa-e Rally, yarışa hazır - Son Dakika


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