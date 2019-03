Opel Crossland X'e Dizel Otomatik Seçeneği

CARMEDYA.COM - Opel'in başarılı modellerinden Crossland X, dizel otomatik seçeneğine kavuştu. Peki bu versiyonun fiyatı ne kadar?







Alman otomobil üreticisi Opel'in, 2017'de Euro NCAP

tarafından sınıfının en güvenlisi seçilen SUV modeli Crossland X'te yeni satışa

sunulan 1.5 litre Turbo dizel motor seçeneği 3750 devirde 120 Hp güç üretirken,

1750 devirde 300 Nm tork sağlıyor. Altı ileri tam otomatik şanzımanla

eşleştirilen motor, konfor ve performans konusunda iddiasını ortaya koyuyor.



Düşük yakıt tüketimi



Crossland X'in giriş donanım seviyesinden itibaren satılan

yeni motor-şanzıman seçeneğinin iddialı olduğu bir diğer alan ise yakıt

ekonomisi. Dizel-otomatik seçeneği ile Crossland X'in tüketim değerleri şehir

içinde 4,4 l/100km, şehir dışında 3,8 l/100 km ve ortalama 4,0 l/100 km olarak

açıklandı. Dizel-otomatik Crossland X bu değerlerle 0-100 hızlanmasını da 11,5

saniyede tamamlıyor.







Plan devam ediyor



PACE! stratejik planı doğrultusunda Avrupa'da düşük emisyon

konusunda lider olmayı hedefleyen Opel, Crossland X'te sunmaya başladığı yeni

1.5 120 hp dizel motoruyla bu alandaki kararlılığını da kanıtlıyor. En güncel

Euro 6.2 emisyon sınırlamalarını tamamen karşılayan motor, kilometre başı

ortalama 105 gr. emisyon değerine sahip.



Crossland X dizel otomatik ne kadar?



Kullanışlı yapısı, geniş bagaj hacmi ve üstün güvenlik

özellikleriyle dikkat çeken Crossland X'in dizel otomatik seçeneği 149 bin 400

TL'den başlayan fiyatlarla Opel Showroomlarında satışta. Opel, Crossland X'te

tercihini benzinli motorlardan yana kullanmak isteyen müşterileri için ise 1.2

110 Hp benzinli otomatik seçeneği de sunmayı sürdürüyor. Benzinli Crossland

X'in başlangıç fiyatı 137 bin 400 TL olarak açıklandı. Ayrıca tüm Crossland X

modellerinde Mart ayına özel 11 bin 500 TL'ye varan indirimli fiyatlara ek

olarak müşteriler, 2 bin TL takas desteği ile birlikte 60 bin TL, 20 ay, yüzde

0.99 faizli cazip kredi fırsatlarından da yararlanabiliyor.



