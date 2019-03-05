Son Dakika Haberleri: Opel Crossland X'e Dizel Otomatik Seçeneği

Opel Crossland X'e Dizel Otomatik Seçeneği

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Opel’in başarılı modellerinden Crossland X, dizel otomatik seçeneğine kavuştu. Peki bu versiyonun fiyatı ne kadar? Alman otomobil üreticisi Opel’in, 2017’de Euro NCAP tarafından sınıfının en güvenlisi seçilen SUV modeli Crossland X’te yeni satışa sunulan 1.5 litre Turbo dizel motor seçeneği 3750 devirde 120 Hp güç üretirken, 1750 devirde 300 Nm tork sağlıyor. Altı...The post Opel Crossland X’e dizel otomatik seçeneği appeared first on Carmedya.

Opel Crossland X'e Dizel Otomatik Seçeneği, System.String[]
CARMEDYA.COM - Opel'in başarılı modellerinden Crossland X, dizel otomatik seçeneğine kavuştu. Peki bu versiyonun fiyatı ne kadar?



Alman otomobil üreticisi Opel'in, 2017'de Euro NCAP
tarafından sınıfının en güvenlisi seçilen SUV modeli Crossland X'te yeni satışa
sunulan 1.5 litre Turbo dizel motor seçeneği 3750 devirde 120 Hp güç üretirken,
1750 devirde 300 Nm tork sağlıyor. Altı ileri tam otomatik şanzımanla
eşleştirilen motor, konfor ve performans konusunda iddiasını ortaya koyuyor.

Düşük yakıt tüketimi

Crossland X'in giriş donanım seviyesinden itibaren satılan
yeni motor-şanzıman seçeneğinin iddialı olduğu bir diğer alan ise yakıt
ekonomisi. Dizel-otomatik seçeneği ile Crossland X'in tüketim değerleri şehir
içinde 4,4 l/100km, şehir dışında 3,8 l/100 km ve ortalama 4,0 l/100 km olarak
açıklandı. Dizel-otomatik Crossland X bu değerlerle 0-100 hızlanmasını da 11,5
saniyede tamamlıyor.



Plan devam ediyor

PACE! stratejik planı doğrultusunda Avrupa'da düşük emisyon
konusunda lider olmayı hedefleyen Opel, Crossland X'te sunmaya başladığı yeni
1.5 120 hp dizel motoruyla bu alandaki kararlılığını da kanıtlıyor. En güncel
Euro 6.2 emisyon sınırlamalarını tamamen karşılayan motor, kilometre başı
ortalama 105 gr. emisyon değerine sahip.

Crossland X dizel otomatik ne kadar?

Kullanışlı yapısı, geniş bagaj hacmi ve üstün güvenlik
özellikleriyle dikkat çeken Crossland X'in dizel otomatik seçeneği 149 bin 400
TL'den başlayan fiyatlarla Opel Showroomlarında satışta. Opel, Crossland X'te
tercihini benzinli motorlardan yana kullanmak isteyen müşterileri için ise 1.2
110 Hp benzinli otomatik seçeneği de sunmayı sürdürüyor. Benzinli Crossland
X'in başlangıç fiyatı 137 bin 400 TL olarak açıklandı. Ayrıca tüm Crossland X
modellerinde Mart ayına özel 11 bin 500 TL'ye varan indirimli fiyatlara ek
olarak müşteriler, 2 bin TL takas desteği ile birlikte 60 bin TL, 20 ay, yüzde
0.99 faizli cazip kredi fırsatlarından da yararlanabiliyor.

The post Opel Crossland X'e dizel otomatik seçeneği appeared first on Carmedya.
Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:56 

HP, Opel, Otomobil
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BB Erzurumspor'un Eski Oyuncusu Lennart Thy, Alacaklarını Tahsil Edebilmek İçin FIFA'ya Başvurdu Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor

Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:28:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Opel Crossland X'e Dizel Otomatik Seçeneği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]