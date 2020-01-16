Opel'den 2020'ye özel 20 ay vade ve 0,49 faiz fırsatı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Opel'den 2020'ye özel 20 ay vade ve 0,49 faiz fırsatı - Son Dakika Ekonomi

Opel'den 2020'ye özel 20 ay vade ve 0,49 faiz fırsatı

7 saat önce

Opel, tüm 2020 model otomobillerinde uyguladığı 120 bin TL'ye, 20 ay, yüzde 0,49 faize varan kredi seçenekleri ile yıla hızlı bir başlangıç yaptı.

Opel'den 2020'ye özel 20 ay vade ve 0,49 faiz fırsatı, System.String[]

Opel, tüm 2020 model otomobillerinde uyguladığı 120 bin TL'ye, 20 ay, yüzde 0,49 faize varan kredi seçenekleri ile yıla hızlı bir başlangıç yaptı.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Alman otomobil üreticisi, amiral gemisi Insignia ve Yeni Astra HB modellerinde, ocak ayında, 120 bin TL'ye, 20 ay, yüzde 0,49 faiz seçeneği sunuyor.


Insignia modeline 249 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla, Yeni Astra HB modeline ise anahtar teslimde 169 bin 900 TL'den sahip olunabiliyor.

Kullanıcısının hem özel hem de iş hayatında tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Combo modeli, 128 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.


Opel, Combo'nun tüm donanım seviyelerinde 6 bin 700 TL'lik indirim sayesinde iddiasına devam ediyor. Buna ek olarak 90 bin TL, 20 Ay, yüzde 0,49 faiz oranlı kredi seçeneği ve PSA Finans ayrıcalığıyla araç tutarının yüzde 100'üne kadar kredi olanağı da mevcut.

Opel'in SUV modellerinden Crossland X ise 159 bin 900TL'den başlayan fiyatlar ve 60 bin TL'ye, 20 Ay, yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği ile satışta. Opel Grandland X SUV'de ise 194 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 90 bin TL, 20 Ay, yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği ile iddialı bir finansman sunuluyor.

Markanın, sınırlı sayıda 2019 model otomobilleri için sunduğu 100 bin TL, 12 ay, yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği ve 5 bin 600 TL'ye varan takas desteği fırsatı Opel müşterilerine avantaj sağlıyor.

Opel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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