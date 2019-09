Opel'den Dünyanın İlk Elektrikli Ralli Otomobili

CARMEDYA.COM - Alman Otomobil üreticisi Opel, Frankfurt'ta dünyanın ilk elektrikli ralli otomobili Corsa-e'yi tanıtmaya hazırlanıyor.



Opel, 12-22 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak olan IAA 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda bir ilke imza atacak.



Corsa-e baz alınarak müşteri yarışları için geliştirilen elektrikli ralli otomobili ilk hareket anından itibaren 136 HP (100 kW) güç ve 260 Nm tork üretiyor. Geliştirme süreci Rüsselsheim'de bütün hızıyla devam eden otomobil ile Opel, dünyanın ilk elektrikli ralli otomobilini sunan üretici olacak. Corsa-e Rally, dünyanın elektrikli otomobillere özel ilk tek marka kupası ADAC Opel e-Ralli'de boy gösterecek.



Opel CEO'su Michael Lohscheller yaptığı değerlendirmede: "Corsa-e çok yönlü bir elektrikli otomobil. Günlük kullanım kadar motorsporları için de uygun özelliklere sahip. Bu özellikler teknik alt yapı olarak seri üretim otomobil kullanmamıza imkan tanıdı. Opel tutkunlarının ralli otomobilimizin performansına hayran kalacağından eminim" dedi.



Geçtiğimiz yıllarda ADAC Opel Ralli Kupası, 18 ülkeden yaklaşık 100 genç pilot için yarış dünyasına dahil olmasında önemli bir görev üstlenmişti. Opel, 2020/2021 ADAC Opel e- Ralli Kupası'yla da benzer misyonu sürdürmeyi hedefliyor.

