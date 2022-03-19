Opel'den mart ayı kampanyası - Son Dakika
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Opel'den mart ayı kampanyası

19.03.2022 14:59
Opel'den mart ayı kampanyası

Opel Türkiye, mart ayında hem binek hem de ticari araç modellerindeki özel teklifleriyle öne çıkıyor.

Opel Türkiye, mart ayında hem binek hem de ticari araç modellerindeki özel teklifleriyle öne çıkıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel, mart ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Markanın, hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle dikkati çeken yeni modeli Mokka, 554 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, 449 bin 700 TL'lik başlangıç fiyatıyla öne çıkıyor. Ayrıca ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için cazip satın alma fiyatlarına sahip sınırlı stoktaki Crossland modelleri bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in hatchback modeli Corsa, 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Ayrıca ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için cazip satın alma fiyatlarına sahip sınırlı stoktaki Corsa modelleri showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, ticari araç ürün ailesinde mart ayına özel satın alma fiyatları ve KOBİ'lere ek çeşitli avantajlarıyla fark yaratıyor.

Mart ayında binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life'a 399 bin 900 TL'den, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo 399 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 479 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 599 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, mart ayında yeni kampanya olanaklarına ek olarak birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, mart ayında müşterilerini showroomlarına davet ediyor.

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Kaynak: AA

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