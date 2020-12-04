Opel'den yeni görsel imaj - Son Dakika

Opel'den yeni görsel imaj

04.12.2020 20:11
Opel'den yeni görsel imaj, System.String[]

Yeni görsel imajındaki daha modern çizgilere sahip logosu, yeni "Opel Next" yazı tipi ve parlak Opel sarısı gibi detaylar, Opel'in yenilikçi yönünü ön plana çıkarıyor.

Yeni görsel imajındaki daha modern çizgilere sahip logosu, yeni "Opel Next" yazı tipi ve parlak Opel sarısı gibi detaylar, Opel'in yenilikçi yönünü ön plana çıkarıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, yeni görsel imaj daha modern ve cesur bir görünüm sunuyor.

Yeni Opel Şimşeği, Opel GTX Experimental'de logo olarak kullanılmıştı. İmza niteliğindeki karakteristik siluet çizgisi parlak neon sarıydı ve bu renk yenilenen kurumsal kimliğin Opel sarısı olarak kullanılmaya başlandı. Rüsselsheim merkezli Opel, ilk olarak Opel Mokka ile yeni Opel ön yüzü olan Vizor'u ve gelecekteki kokpit tasarımı Pure Panel'i kullanıma sundu.

2021 yılının ilk yarısında, yeni Opel Crossland ve tamamen yeni Opel Mokka ile bu modern görünüm deneyimlenebilecek. Bu iki model yeni tasarıma sahip ilk seri üretim otomobiller olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Opel Global Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdürü Xavier Duchemin, şunları kaydetti:

"Kendimize güveniyoruz. Yenilikçi ve ilericiyiz. Opel bu yeni çağda ilerici, Modern Alman kültürüyle birlikte 'soğuktan havalıya' dönüşen bir yaklaşım benimsiyor ve cesur, saf, çağdaş bir kimlikle yeniden ortaya çıkıyor. Bu yaklaşım yeni marka kimliğimizi ifade ediyor ve heyecan verici yeni ürün yelpazemizi oluşturuyor."

Opel/Vauxhall Global Pazarlama Başkanı Patrick Fourniol ise değerlendirmesinde, "Yeni bir çağ modern markalar gerektiriyor ve modern markalar ise net bir tasarıma ihtiyaç duyuyor. Yeni marka unsurlarımızla farklı, ilerici, yenilikçi ve geleceğe açık olma iddiamızı dile getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni tasarım tamamen temel unsurlara odaklanıyor

Yeni Opel tasarımı, gösterişten ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzaklaşarak, arındırılmış şekilde tamamen temel unsurlara odaklanıyor. Marka böylece cesur ve saf olmak üzere net bir şekilde Alman tasarım felsefesini yansıtıyor. Şimşeğe dikkatlice bakıldığında yeni marka logosundaki halkanın daha ince olduğu gözlemleniyor. Markanın ismi, logo için güçlü bir temel oluşturuyor.

"Opel Next" adındaki yeni yazı tipi de parlak, güçlü, modern ve net bir görsellik sunuyor. Yazı tipi kendi içinde; ince, normal ve kalın olmak üzere üç farklı versiyon içeriyor: Yazı tipleri marka kimliği ile mükemmel uyum sağlıyor ve kararlı bir mesaj veriyor. Yeni Opel sarısı, yeni elektrikli çağa uygun olarak ürün gamına dahil edilen yeni enerji tipi elektriği simgeliyor. Yeni renk elektriğe dikkat çekiyor, ön plana çıkıyor.

Yeni görünüm, ürünlerden pazarlamaya ve satışa kadar her alanda kullanılacak ve tüm iletişim kanalları ve alanlarında yaygınlaştırılacak. Yeni görsel imaj Velocıty McCann ajansı ve yeni "Opel Next" yazı tipi Monotype iş birliği ile geliştirildi.

Alman, Opel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Opel'den yeni görsel imaj - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs aşısı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır Ankara'da dağlık arazide insana ait kesik baş bulundu Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, hayatını kaybetti Yunanistan diyalog çağrılarına bahane uydurdu: Türkiye'nin eylemleri ikna edici değil Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı
Beşiktaş, Kasımpaşa maçında 2016'daki patlamada şehit olan vatandaşlarımızı andı Beşiktaş, Kasımpaşa maçında 2016'daki patlamada şehit olan vatandaşlarımızı andı         
19:41
Koronaya karşı umut olması beklenen Pfizer/BioNTech aşısının üretim süreci görüntülendi Koronaya karşı umut olması beklenen Pfizer/BioNTech aşısının üretim süreci görüntülendi         
19:24
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Canlı anlatım Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Canlı anlatım         
18:35
Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek         
17:45
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı         
17:18
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı         
17:04
ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı         
16:04
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia ediyor Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia ediyor         
11:41
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 20:15:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Opel'den yeni görsel imaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei