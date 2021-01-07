Opel'den yeni yılın ilk ayına özel kampanyalar - Son Dakika

Opel'den yeni yılın ilk ayına özel kampanyalar

07.01.2021 16:57
Opel'den yeni yılın ilk ayına özel kampanyalar, System.String[]

Türkiye'de toplam pazarda geçen yılı yaklaşık 35 bin satış ve yüzde 4,4 pazar payı ile marka sıralamasında yedinci olarak kapatan Opel, yeni yılın ilk ayına özel kampanyaları tüketicilerle buluşturuyor.

Türkiye'de toplam pazarda geçen yılı yaklaşık 35 bin satış ve yüzde 4,4 pazar payı ile marka sıralamasında yedinci olarak kapatan Opel, yeni yılın ilk ayına özel kampanyaları tüketicilerle buluşturuyor.

Opel açıklamasına göre, marka, bir önceki yıla göre 3 sıra yükselen sıralamasıyla binek araç pazarında yüzde 5,1 pazar payıyla altıncı, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 1,9'luk pazar payı ile dokuzuncu sırada yer aldı.

Yıl içerisinde tanıtımını yaptığı yeni Corsa, yeni Astra ve yeni Insignia modelleriyle pozitif bir ivme yakalayan marka, özellikle B-hatchback (HB) segmentinde yakaladığı başarıyla dikkati çekiyor. Yeni Corsa, Türkiye'de satışa sunulduğu mart ayından itibaren yüksek talep gördü ve 10 bin adede yakın satış elde etti. Üç jenerasyonu ile art arda AutoBest ödülü kazanan yeni Corsa, aralık sonu itibarıyla B-HB segmentini, yüzde 10'un üzerinde segment payı ile ikinci sırada tamamladı.

Ocak ayına özel kampanyalar

Opel, geçen yıl yakaladığı yükselişi, 2021'in ilk ayında da iddialı kampanyalarla devam ettirmeyi hedefliyor.

Ocak ayına özel finansman olanakları ve ayda 2 bin 500 TL'den başlayan taksitli ödeme seçenekleriyle "iddialı" satın alma koşullarına yer veren marka, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için sunduğu geniş model ve donanım seçenekleriyle de ön plana çıkıyor.

Yılın ilk ayında Opel, Grandland X modellerinde 150 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,69 faiz imkanına ek ayda 3 bin 300 TL'den başlayan taksit seçeneği sunuyor. Yine ocak ayına özel stoklarla sınırlı Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yerini alıyor.

Teknolojik yenilikleri ve ayrışan özellikleri bünyesinde barındırarak her profile hitap eden ve 2020 yılını segmentinde ikinci sırada tamamlayarak bir başarıya imza atan yeni Corsa'ya ise ocak ayında 75 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,69 faiz imkanına ek ayda 2 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle ve 144 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel, ocak ayına özel olarak Combo modellerinde 150 bin TL'ye varan 24 ay yüzde 0,69 faiz imkanına ek ayda 2 bin 500 TL'den başlayan taksit seçeneği sunuyor. Ayrıca, KOBİ'lere de özel fırsatlar sunuluyor. Yılın ilk ayına özel Combo Life'a 181 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor.

Opel'in kasım ayında tanıtılan D segmentindeki amiral gemisi yeni Insignia ise 200 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,69 faiz olanağıyla ocak ayında tüketicilerle buluşuyor.

Türk Lirası, Türkiye, Ocak, Opel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Opel'den yeni yılın ilk ayına özel kampanyalar - Son Dakika


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