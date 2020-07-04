Opel ilk 6 ayda satışını ikiye katladı - Son Dakika

Opel ilk 6 ayda satışını ikiye katladı

Opel Türkiye, yılın ilk 6 ayında yüzde 30 büyüyen pazarda 12 bin 536 adetlik satış gerçekleştirerek geçen yıla oranla satış adetlerini ikiye katladı ve yılın ilk yarısında yüzde 4.9 Pazar payına erişerek sıralamada altıncı oldu.

Opel Türkiye, yılın ilk 6 ayında yüzde 30 büyüyen pazarda 12 bin 536 adetlik satış gerçekleştirerek geçen yıla oranla satış adetlerini ikiye katladı ve yılın ilk yarısında yüzde 4.9 Pazar payına erişerek sıralamada altıncı oldu.

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Opel Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan yeni Corsa modelinin başarısıyla birlikte pazarda büyük ivme yakalayan Opel ilk altı ayda toplam binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 11 bin 775 adet satış ve yüzde 5.8 pazar payı ile beşinci sırada yer alırken, Haziran ayında binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 2 bin 913 adet satış ve yüzde 5.1 pazar payı ile markalar sıralamasında altıncı olmayı başardı.

Opel, yeni Corsa, Crossland X, Grandland X, Insignia ve Combo modellerinin 2020 özel seri donanımlarında 50 bin TL'ye, 20 ay, yüzde 0,89 faizli kredi seçeneği ile dikkat çeken bir finansman kampanyası başlatıyor. Yeni Astra HB 2020 özel seri otomobillerde ise 60 bin TL'ye, 12 ay, yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Opel severler tarafından büyük ilgi gören 2020 özel seri modellerinin detaylarına Opel Türkiye web sitesinden erişilebiliyor.

Ayrıca Temmuz ayına özel yeni Corsa 135 bin 800 TL'den, yeni Astra 184 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Opel'in SUV modelleri Crossland X'e 179 bin 600 TL'den, Grandland X'e ise 213 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Temmuz ayında müşterilerine sunduğu 120 bin TL'ye varan yüzde 0,69 faizli özel kredi seçenekleri ile Opel, rakiplerinden ayrışıyor.

Türkiye, Opel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Opel ilk 6 ayda satışını ikiye katladı - Son Dakika Ekonomi

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