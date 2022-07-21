Opel'in 3. ana pazarı Türkiye! - Son Dakika
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Opel'in 3. ana pazarı Türkiye!

21.07.2022 13:00
Opel'in 3. ana pazarı Türkiye!

Opel’in 1 Haziran 2022 tarihinde göreve başlayan yeni CEO’su Florian Huettl, göreve başladıktan kısa bir süre sonra ilk pazar ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Opel'in 1 Haziran 2022 tarihinde göreve başlayan yeni CEO'su Florian Huettl, göreve başladıktan kısa bir süre sonra ilk pazar ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Opel'in 3. ana pazarı Türkiye!

"Kararlarımızı aldığımız masada Türkiye de var!"

Bu başarının yalnızca rakamlarla kısıtlı olmadığını, global Opel dünyası içerisinde Türkiye'nin çok daha önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Opel CEO'su Florian Huettl, "Türkiye, Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte bizim 3 ana pazarımızdan biri. Dolayısıyla söz konusu 'ana pazar' söylemimi, yalnızca satış rakamları için değil, kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke olarak açmak doğru olur" şeklinde ekledi.

Opel'in 3. ana pazarı Türkiye!

"Türkiye'de pazar payımız ve satış hacmi hızla büyüyor"

Opel Türkiye'nin satış rakamları ve büyüme trendinin giderek hızlandığını vurgulayan Florian Huettl, "Türkiye pazarında satış hacmimiz pandemi ve çip krizine rağmen %15 artarak 17 bin adet seviyelerine geldi. Ocak – Haziran 2022 dönemine baktığımızda; bu süreçte binek pazar payımızı %5,2'ye; toplam pazar payımızı ise %4,7'ye yükselttik. Açıkçası, bu büyümenin sürdürülebilir olmasını diliyorum ve bunu sağlamak için heyecan verici ürünler kadar müşteri memnuniyetinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda da %98.5 müşteri memnuniyeti ile iyi bir ivme yakaladığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Opel'in 3. ana pazarı Türkiye!

"2028 yılı itibariyla Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olacağız"

Elektrikli araçlar konusunda önemli açıklamalarda bulunan Huettl, "Bugün elektrikli dönüşüme baktığınız zaman çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki; Opel markası bu dönüşümün öncülerinden biri olarak çok önemli bir rol üstlenecek. Hali hazırda elektrifikasyon konusunda çok ciddi adımlar atmış durumdayız. Şu anda 12 farklı elektrikli modelimizin yanı sıra %100 elektrikli ticari araç modellerimizle de öncü rol üstleniyoruz. 2024 yılında tüm Opel modellerinin bir elektrikli versiyonu olacak ve 2028 için hedefimiz Avrupa'da Opel'in tamamen elektrikli modellerle satışa sunulacak bir konumda olması. Türkiye de bizim bu gelişimde ön planda tuttuğumuz ülkelerden biri. Elektrikli modellerimiz de bu hedefler çerçevesinde Türkiye pazarındaki yerini alacak" dedi.

Opel'in 3. ana pazarı Türkiye!

Opel'in 3. ana pazarı Türkiye!

Opel'in 3. ana pazarı Türkiye!

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YORUMLAR
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Kaynak: Carmedya.com

Türkiye, Opel, su, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Opel'in 3. ana pazarı Türkiye! - Son Dakika

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