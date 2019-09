CARMEDYA.COM - Frankfurt Otomobil Fuarı, Alman otomobil üreticisi Opel'in yeni modellerinin dünya tanıtımlarına sahne oldu.





Opel, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda küçük sınıftaki yeni nesil Corsa'dan kompakt sınıftaki yeni Astra'ya ve Grandland X Plug-In Hybrid versiyonuna kadar birçok modelin dünya tanıtımını yaptı.



Opel Corsa



Opel Corsa ve Corsa-e



Opel Corsa'nın altıncı nesli bu yılki Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yerini aldı. Yeni nesil Opel Corsa'nın motor seçenekleri 75 hp ile başlıyor ve 130 hp'ye kadar uzanıyor. Model ayrıca ilk kez içten yanmalı motorların yanı sıra tamamen elektrikli bir versiyonla da sunuluyor. Corsa-e, 50 kWh kapasiteli batarya 136 hp güç üretimine sahip motoru besliyor. Söz konusu sistem 330 km'ye (WLTP) kadar tamamen elektrikli bir sürüş menzili sunuyor.



Opel Grandland X Hybrid4



Opel Grandland X Hybrid4: Opel'in İlk Plug-in Hibrit Modeli



Sadece yeni Corsa-e ile sınırlı kalmayan Opel'in elektrikli araç stratejisinde modern teknolojinin gereksinimlerine uygun plug-in hibrit teknolojisi ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle Grandland X önemli bir rol üstleniyor. Grandland X Hybrid4'te WLTP sertifikalı 1,6 litre hacimli turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motor devreye giriyor. Bu motor 200 hp güç üretiyor. Benzinli motoru önde ve arkada birer adet olmak üzere toplam 109 hp gücünde elektromotorlar destekliyor.



Opel Astra



Opel Astra ise, dizel ve üç silindirli benzinli motorlarla öne çıkıyor. Motor bloğundaki dengeleyici mil titreşimleri önlüyor. Güç aralıkları 105 hp ile 145 hp arasında değişirken tork değerleri ise 195 Nm ile 300 Nm arasında olarak açıklandı.



0,26'lık sürtünme katsayısı ile Opel Astra Hatchback'in yanı sıra, Yeni Astra'da uygulanan iyileştirmeler sayesinde WLTP döngüsüne göre km'de 4,5 gr CO2 emisyon salım değeri tasarruf ediliyor.



The post Opel'in elektrik vizyonu Frankfurt'ta sergilendi appeared first on Carmedya.