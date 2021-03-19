Opel'in klasik modeli Manta "elektrikleniyor" - Son Dakika

Opel'in klasik modeli Manta "elektrikleniyor"

19.03.2021 14:43
Opel'in klasik modeli Manta

Opel, "efsane" modeli Manta'yı elektriklendirdiği fütüristik restomod projesi yeni Opel Manta Gse ElektroMOD'u hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Opel, "efsane" modeli Manta'yı elektriklendirdiği fütüristik restomod projesi yeni Opel Manta Gse ElektroMOD'u hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Opel açıklamasına göre, son zamanlarda "Restomod" kelimesiyle otomotiv dünyasında sıkça karşılaşılıyor. Klasikleşmiş, eski bir otomobil modelinin tasarım ruhunu bozmadan belli başlı özelliklerinin güncel teknolojilerle geliştirilmesine "Restomod" deniliyor. Bu kapsamda, bir elektrikli otomobile dönüşecek Opel Manta, batarya elektrikli klasik modeller arasındaki yerini alacak. Opel Manta GSe ElektroMOD, geçmişin efsane tasarımının bugünün sıfır emisyon teknolojisi ile harmanlanmasıyla heyecan verici bir projeye dönüşüyor.

Açıklamaya göre, Opel Manta GSe ElektroMOD, dijital kokpiti ve batarya elektrikli güç-aktarma sistemiyle Opel Gse'nin sportif ruhunu taşıyor. MOD, teknik ve tasarımdaki değişimi Modern sürdürülebilir bir yaşam tarzı olarak temsil ediyor. Almanca elektrikli anlamına gelen "Elektro" ise 50 yıl önce elektrikli araçlar için dünya rekorları kıran Opel Elektro GT'yi anımsatıyor.

Bu sayede Opel Manta, motor ve şanzıman için gerekli olan yedek parça ve bakım gereksinimleri veya eski içten yanmalı motorlar için uygulanan kısıtlamalar gibi engellere takılmıyor. ElektroMOD'a dönüşüm, aynı zamanda 1970'ten kalan tasarım çizgilerinin ne kadar ölümsüz olduğunu da gözler önüne seriyor. Yarım asır herkeste heyecan uyandıran ve dikkatleri üzerinde toplamayı başaran bu tasarım, yakın zamanda yenilenen Opel tasarım felsefesine uyum sağlıyor.

Açıklamadaki detaylara göre, 1970 Manta, yeni Opel marka yüzünün tasarımına da ilham vermişti. Yeni Manta GSe ElektroMOD da aynı yolda ilerliyor. Opel Vizör adındaki mimari; ön ızgarayı, farları, sensörleri ve marka logosunu tek bir öğe olarak birleştiriyor. Markanın en yeni modelleri Crossland ve Mokka, gelecekte tüm Opel modellerinin yüzü olarak kullanılacak olan Opel Vizör'ü taşıyor.

Manta GSe ElektroMOD, hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlar için Opel'in izlemiş olduğu elektrikliye geçiş sürecini heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor. Marka, 2024 yılına kadar tüm modellerini elektrikli olarak sunmayı planlıyor. Opel, Grandland X örneğinde olduğu gibi müşteriye şarj edilebilir elektrikli veya tamamen batarya elektrikli olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Opel, günümüzde Corsa-e'den Zafira-e Life'a; Combo-e'den Vivaro-e'ye kadar farklı segmentlerdeki elektrikli araç seçeneklerini tüketicileriyle buluşturuyor.

Otomobil, Opel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Opel'in klasik modeli Manta 'elektrikleniyor' - Son Dakika


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