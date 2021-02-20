Opel'in LED farları konforlu bir görüş sunuyor - Son Dakika

Opel'in LED farları konforlu bir görüş sunuyor

20.02.2021 20:43
Opel'in LED farları konforlu bir görüş sunuyor, System.String[]

Opel'in birçok modelinde standart olarak sunulan enerji tasarruflu LED farlar otomobillerin verimliliğini daha da artırırken, konforlu bir görüş sunuyor.

Opel'in birçok modelinde standart olarak sunulan enerji tasarruflu LED farlar otomobillerin verimliliğini daha da artırırken, konforlu bir görüş sunuyor.

Opel açıklamasına göre, Marka; Corsa, Astra, Insignia ve yeni Mokka'da uyarlanabilir IntelliLux LED far teknolojisi ile rakiplerinden ayrışıyor. LED farlar Opel'in birçok modelinde standart olarak sunuluyor ve enerji tasarruflu LED farlar otomobillerin verimliliğini daha da artırıyor.

Açıklamaya göre, özellikle kış aylarıyla birlikte gün ışığından daha az yararlanılıyor, havalar daha erken kararıyor. Corsa'dan, Astra'ya ve Opel ailesinin amiral gemisi Insignia'ya kadar Opel modelleri IntelliLux LED matrix farlarla donatılıyor ve böylece Opel sürücüleri ideal aydınlatılmış yollarda sürüş yapabiliyor.

Yeni Opel Mokka ve tamamen elektrikli Opel Mokka-e, söz konusu teknolojiye sahip, uyarlanabilir, parlamayan IntelliLux LED matrix farlarla donatılan en yeni model olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Opel Grandland X ve yeni Opel Crossland örneğinde olduğu gibi çoğu Opel binek otomobilinde otomatik fonksiyona sahip tam LED farlar sunuluyor. Geleneksel aydınlatma sistemleriyle kıyaslandığında LED farlar sadece daha yüksek aydınlatma performansı sunarken, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayarak karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmaya katkı sağlıyor.

- Uyarlanabilir IntelliLux LED matrix farlar

Açıklamaya göre, IntelliLux LED matrix farlar, daha aydınlık ve daha güçlü olduğundan xenon veya geleneksel aydınlatma sistemlerine kıyasla sürücüye çok daha üstün bir aydınlatma performansı sunuyor. Akıllı farlar karanlıkta sürüşü daha güvenli ve daha konforlu hale getiriyor. Otomobil, aydınlatmalı şehir yollarından çıkar çıkmaz, matrix farlar otomatik olarak uzun far moduna geçiyor ve otomobilin otoban, kırsal yollar veya viraj gibi sürüş koşullarına bağlı olarak ışık huzmesinin menzilini ve dağılımını sürekli olarak uyarlıyor. LED segmentleri büyük bir hızla ve otomatik olarak mevcut sürüş koşullarına uyum sağlıyor. Bağımsız LED'ler milisaniyeler içinde kapanıyor ve karşıdan gelen sürücünün gözünde parlama yapmadan "geceyi gündüze" çeviriyor.

Opel Insignia'daki uyarlanabilir IntelliLux LED piksel farlar, far başına 84 adet olmak üzere toplam 168 LED hücresinden oluşuyor. Çok kısa sürelerde reaksiyon gösteren çok sayıda LED hücresi sayesinde güçlü bir uyarlama sağlanıyor. Karşıdan gelen veya önde gitmekte olan araçlar yolu aydınlatan ışık demetinden perdeleniyor.

Ayrıca "Pixel Light" özellikle daha da gelişmiş bir otoyol fonksiyonu sunuyor. Örneğin sol virajlarda yolun sol tarafına doğru aydınlatma alanını güçlendirerek sürücünün sürüş yönünü daha iyi görmesini sağlarken, yol kenarındaki trafik işaretlerini görmesi için ise yolun sağ tarafında yeterli aydınlatma sağlamaya devam ediyor. Sistem sağ virajlarda ise karşıdan gelen sürücünün gözünde parlama yapmaması için ışık yoğunluğunu sağa doğru odaklıyor.

- Yeni Mokka'da tam LED farlar standart

???????Açıklamada aktarılanlara göre, Opel, diğer birçok modelde de gelişmiş aydınlatma sistemleri sunuyor. Örneğin yeni Opel Mokka'da farlar, gündüz sürüş farları, sinyaller ve stop lambaları olmak üzere kapsamlı LED aydınlatma teknolojileri kullanıyor. Yeni Opel Crossland'de, yeni Mokka'da olduğu gibi Opel Vizör'e entegre edilen viraj farı, otomatik uzun far asistanı ve otomatik seviye ayarı fonksiyonlarına sahip uyarlanabilir tam LED ön farlar opsiyonel olarak sunuluyor.

Standart olarak sunulan LED farlar yerine, Opel Grandland X ayrıca opsiyon olarak kamera tabanlı uyarlanabilir AFL LED teknolojisiyle de donatılabiliyor. Otomatik uzun far sayesinde, trafikteki diğer paydaşların gözlerinin kamaşmasını önlemek için sürücünün manuel olarak kısa ile uzun far arasında geçiş yapmasına gerek kalmıyor. AFL LED farlar; şehir içi, köy yolları, otoyollar, viraj alma, dönüş ve park etme, artı uzun far asistanı ve otomatik seviye ayarı olmak üzere sekiz farklı fonksiyon ile sürücünün hayatını kolaylaştırıyor.

Insignia, Enerji, Corsa, Opel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Opel'in LED farları konforlu bir görüş sunuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tepki çeken pozisyon sonrası Galatasaray'dan Diagne'li paylaşım Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü Yem karma makinesine düşen 17 yaşındaki genç, feci şekilde can verdi Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti, 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz         
20:44
Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem         
20:19
Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor         
19:53
Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu         
19:40
Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü         
17:57
Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş         
17:47
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti         
17:03
Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi         
16:07
Eşinin kafasından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü Sevginur: 'Bizde boşanma yok' deyip acımadan vurdu Eşinin kafasından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü Sevginur: 'Bizde boşanma yok' deyip acımadan vurdu         
13:05
"Damadı buluyoruz" deyip seçmenini heyecanlandıran CHP'nin paylaşımı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşattı         
12:18
İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi         
11:47
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor         
11:11
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz         
10:29
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 21:00:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Opel'in LED farları konforlu bir görüş sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei