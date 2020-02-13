Opel'in Torbalı'daki fabrikası Avrupa yedek parça dağıtım merkezi oluyor

Torbalı ilçesinde, kurulduktan 10 yıl sonra 2000 yılında kapanan Opel tesisi, Groupe PSA markaları için stratejik yedek parça dağıtım merkezi oluyor. Groupe PSA'nın Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, "Türk ekonomisine ve pazarına inanıyor. Sahibi olduğumuz; Peugeot, Citron, Opel ve DS markalarıyla birlikte yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz" dedi.



1990 yılında devreye giren ve 2000 yılında kapanan Torbalı'daki Opel tesisi Avrupa yedek parça dağıtım merkezi olacak. Peugeot, Citron, DS ve Opel markalarını bünyesinde bulunduran Groupe PSA'nın Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Torbalı Ticaret Odası Başkanı (TTO) Abdulvahap Olgun ile görüştü. Opel'in ilçede tekrar faaliyete geçmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden TTO Başkanı Olgun, "Torbalı'daki otoyol, otoban ve tren yolu bağlantılarımız ile çok uygun bir lojistiğimiz var. Havalimanına 15 dakika, limana 40 kilometre mesafedeyiz. Tren yolu bağlantımız üzerinde hızlı tren hattımız da mevcut. Ankara- İzmir hızlı tren hattına bağlantımız var. İstanbul-İzmir otoyoluna da bağlantımız olacak. Kemalpaşa Lojistik Kent'e 40 kilometre uzaklıktayız. Opel'in ilçemize geldiği 1989 yılından sonra Torbalı sanayileşmeye başlayan bir kent oldu. Cornuaille'ı bugün odamızda ağırladık ve kendilerine yeniden Torbalı'da faaliyete başlamalarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"Türk ekonomisine ve pazarına inanıyoruz"



Torbalı Ticaret Odası Başkanı Olgun'a yatırıma verdikleri önemden dolayı teşekkür eden Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Opel'in Torbalı arazisini Groupe PSA'nın Avrupa'daki stratejik yedek parça dağıtım merkezi haline getirmek için yatırıma başladıklarını ifade etti. Cornuaille, "Groupe PSA, Türk ekonomisine ve pazarına inanıyor. Sahibi olduğumuz; Peugeot, Citron, Opel ve DS markalarıyla birlikte yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz. Opel'in Torbalı arazisine gerçekleştirmeyi planladığımız yedek parça dağıtım merkezi projemiz ile de bu bakış açımızın ne kadar arkasında olduğumuzu doğruluyoruz. Biz Torbalılı olduk, bu bölgeyi seviyoruz. Geçmişte güzel işler yaptık, yeni dönemde de Torbalı Groupe PSA'nın önemli merkezlerinden birisi olacak" dedi. Torbalı'nın ekonomik potansiyeli ve Torbalı Ticaret Odasının çalışmaları hakkında bilgi veren Olgun, Olivier Cornuaille'a Torbalı Zeytin Kolonyası ve 'Cazip Kent Torbalı' plaketi takdim etti.



Opel'in Torbalı'daki geçmişi



Opel Türkiye, 1989 yılında 40 milyon mark yatırımla yüzde 100 yabancı sermaye olarak Torbalı'da kuruldu. Tesisin devreye girdiği 1990 yılında Opel, bin 156 otomobil monte etti. Bir yıl sonra adet 6 binin üzerine çıktı, 1992 yılında bu sayı 9 bin oldu. Tesis 1993 yılında yılda 12 binin üzerinde otomobil monte eden bir tesis haline geldi. Bu durum 1993 yılına kadar sürdü. 1993 yılına gelindiğinde Opel Türkiye, ithalata başladı ve ilk yıl 6 bin 630 otomobil ithal edildi. Bir yıl sonra baş gösteren ekonomik kriz Opel'i de vurdu. Torbalı tesislerinde yapılan montaj 6 bin 626'ya düştü. İthalat ise bin 802'ye geriledi. 1995'de hemen hemen bu rakamlar aynı düzeyde seyretti. Yıllık üretim kapasitesi 10 bin olan fabrika ekonomik krize direnemedi ve 2000 yılında kapandı. - İZMİR