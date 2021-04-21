Opel Manta GSe ElektroMOD mayıs ayında tanıtılacak - Son Dakika

Opel'in merkezi olan Almanya'nın Rüsselsheim kentinde son rötuşlarının yapıldığı yeni Opel Manta GSe ElektroMOD, 19 Mayıs'ta tanıtılacak.

Opel'den yapılan açıklamaya göre markanın, geleceğe yönelik yeni anlayışıyla tekrar şekillenen bir dönemin ikon aracı Manta, modern yüze sahip bir ElektroMOD olarak tasarlanmasıyla dikkati çekiyor.

Bu kapsamda, Opel Manta'nın karakteristik siyah motor kaputunun altındaki sıralı dört silindirli benzinli motor, yerini güçlü ve modern bir elektromotora bırakıyor. GSe'deki "e" ise artık enjeksiyon yerine elektrikli ifadesini temsil ediyor.

Klasik neon sarısı gövdeye uygulanan LED teknolojisi dikkati çekiyor

Elektrikli araç teknolojisini yenilikçi öge ve simgelerle gövdesinde buluşturan Opel Manta'da, ilk bakışta klasik neon sarısı gövdeye uygulanan LED teknolojisi dikkati çekiyor. Geometrik düzene sahip farlar, radyatör ızgarası ve "şimşek" logosu, Opel'in yenilikçi uygulaması olan "Pixel-Vizor" ile aracın önünde konumlanıyor. Bu kapsamda aracın tüm genişliği boyunca uzanarak bir vizör gibi aracın ön bölümünü kaplayan, grafik ve metin mesajlarıyla iletişim kurabilen Pixel-Vizor, Opel'in sıfır emisyonlu gelecek vizyonunu da dijital bir görsel şölenle sergiliyor. Opel Manta GSe ElektroMOD, ön cephe boyunca "Alman kalbim elektriklendi", "Sıfır emisyonluyum", "Ben bir ElektroMOD'um" şeklinde ifadelerle misyonunu Pixel-Vizor aracılığıyla çevresine de yansıtıyor. Pixel-Vizor üzerinden akan Manta vatoz balığı silueti ve Manta logosunun QR kod şeklindeki tasarımının yanı sıra, Opel'in logosunun merkezi olarak parlayarak, iki şimşeğin dairenin içinden vizörün şık LED gündüz farlarına doğru çakması gibi detaylar Manta'nın yenilikçi ön estetiğini tamamlıyor.

19 Mayıs'ta tanıtılacak

1970 model Opel Manta A'nın anısına geliştirilen bir model olan Manta GSe ElektroMOD, klasik otomobillerin modern teknolojiyle yeniden yorumlanması olan RestoMod'un en yenilikçi örnekleri arasında yer alıyor. Proje için Opel Classic'in garajından alınarak yeniden hayat verilen Manta A, genç Opel geliştirme ekibinin en yenilikçi ve çözüm odaklı çalışmalarıyla bir rüya otomobil olarak tasarlandı.

Opel'in merkezi olan Rüsselsheim'da son rötuşlarının yapıldığı Yeni Opel Manta GSe ElektroMOD, 19 Mayıs'ta tanıtılacak.

"Geçmişten günümüze ulaşan zaman ruhu kesinlikle büyüleyici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Global Marka Tasarım Müdürü Pierre-Olivier Garcia, şunları kaydetti:

"Manta GSe ElektroMOD, tutkulu tasarımcıların, 3-boyutlu modelleme uzmanlarının, mühendislerin, teknisyenlerin, mekanikçilerin ve aynı zamanda ürün ve marka uzmanlarının eseri. Her biri de otomobilleri seven ve yeni şeyler geliştirmekten zevk alan Opel hayranları. Manta GSe ile köklü Opel geleneğinden sürdürülebilir geleceğe doğru bir köprü inşa ediyoruz. Geçmişten günümüze ulaşan zaman ruhu kesinlikle büyüleyici."