Opel Mokka 1 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi

Opel Mokka 1 yaşında

15.07.2022 21:00
Opel Mokka 1 yaşında

Opel’in B-SUV modeli Mokka, Türkiye’de 5 bin satışlık rakama ulaşırken, 1 yılı geride bıraktı.

Opel'in B-SUV modeli Mokka, Türkiye'de 5 bin satışlık rakama ulaşırken, 1 yılı geride bıraktı.

Opel, güncel tasarım dilini tamamen hayata geçirdiği ilk modeli Mokka'yı geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına sunmuştu. Opel markası için birçok ilki temsil etmesiyle ayrı bir yere sahip olan Mokka, Opel Vizör'e ve tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip ilk modellerden biri olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sürücüler için zengin kişiselleştirme seçeneklerine olanak tanıyan Mokka'da; 6 farklı renk seçeneği, çift renk tavan ve Türkiye'de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonunu kullanıcılar ile buluşturuyor. Elegance donanımda opsiyonel olarak çift renk tavan (siyah, beyaz ve kırmızı) seçilebilirken; Ultimate donanımdaki 'Bold Pack' yani siyah kaput opsiyonu Mokka'ya bambaşka bir hava katmaya devam ediyor.

Opel Mokka 1 yaşında

Segmentine getirdiği tüm bu yeniliklerle rakiplerinden pozitif ayrışan Mokka, Türkiye'de 1 sene içinde 5 bin adet satış adetine ulaştı. Kendi segmentinde ilk 5 içinde yerini koruyan Mokka, 2022 yılının ilk 6 ayında da başarılı satış rakamlarına imza atarak otomobil severlerin gönlünde taht kurmaya devam etmekte. B-SUV segmentinde özellikle otomatik şanzımanlı benzinli bir model arayan tüketicilerin ilgi odağı olan Mokka, bu sınıfta araç alan her 10 müşteriden birinin tercihi oldu ve segmentinde ilk 3 model arasında yer aldı. Bununla birlikte 2022 yılının ilk 6 ayında Opel markasını tercih edenlerin yaklaşık %15'i Mokka modelini satın aldı.

Opel Mokka 1 yaşında
Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin

"Opel Mokka hedeflerine hız kesmeden ilerliyor"

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, Mokka'nın ülkemizde satışa sunulmasının 1'inci yılı için yaptığı açıklamada, "Mokka, şehirli kitlenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutlara sahip, günlük hayatın parçası olabilecek kompaktlıkta ve konfor unsurlarını üzerinde barındıran bir otomobil olarak Türk tüketicisinin beğenisini kazandı. Bu durumu satış rakamlarında da açık şekilde görebiliyoruz. Mokka B-SUV segmentinde, ülkemizde en çok tercih edilen kombinasyonlardan biri olan benzinli otomatik versiyonlar arasında her 10 kişiden birinin seçimi olmayı başardı. Ülkemizde 1 sene içinde 5 bin adet Mokka'yı otomobil tutkunlarıyla buluşturduk. Opel Mokka hedeflerine hız kesmeden ilerliyor ve 2022 satış performansından da son derece memnunuz. 2022 yılının ilk 6 ayında Opel Mokka'daki satış hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek dönemde ise Türkiye'de satışa sunacağımız tamamen elektrikli Mokka-e ile hem kullanıcılara çok daha fazla seçenek sunacağız hem de bu sayede satış rakamlarımızı çok daha yukarılara çıkaracağımızı düşünüyorum. Yıl sonunda Opel Türkiye olarak Mokka'nın kendi segmentinde ilk 3 arasındaki yerini koruyarak lider konumuna gelmesini hedefliyoruz" dedi.

Opel Mokka 1 yaşında

Opel Mokka 1 yaşında

Opel Mokka 1 yaşında

>

YORUMLAR
500
14 yaşındaki çocuğa tecavüz edip hamile bırakan sanığın, 'Yaşını bilmiyordum' sözleri sonrası cezası artırıldı 14 yaşındaki çocuğa tecavüz edip hamile bırakan sanığın, 'Yaşını bilmiyordum' sözleri sonrası cezası artırıldı TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
Kaynak: Carmedya.com

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Opel Mokka 1 yaşında - Son Dakika

Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 21:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Opel Mokka 1 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement