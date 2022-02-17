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Opel, "Mokka Lansmanı İletişim Örgüsü" ile 4 ödül aldı - Son Dakika

Opel, "Mokka Lansmanı İletişim Örgüsü" ile 4 ödül aldı

17.02.2022 14:54
Opel, "Mokka Lansmanı İletişim Örgüsü" ile 4 ödül aldı

Alman teknolojisini çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, "Mokka iletişim Örgüsü" ile 13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nin (DPİD) "Lansman Aktiviteleri", "En İyi Influencer Odaklı Kampanya", "Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyaları" ve "Yaratıcı Pazarlama Uygulamaları" kategorilerinde 4 ayrı...

Alman teknolojisini çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, "Mokka iletişim Örgüsü" ile 13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nin (DPİD) "Lansman Aktiviteleri", "En İyi Influencer Odaklı Kampanya", "Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyaları" ve "Yaratıcı Pazarlama Uygulamaları" kategorilerinde 4 ayrı ödülün sahibi oldu.

Opel açıklamasına göre, marka, kazandığı ödüllere yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Kısa bir süre önce Marketing Türkiye'nin düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin "Binek Otomotiv" kategorisinde "Yılın En İtibarlı Markası" seçilen Opel, bu kez de DPİD tarafından 4 ödüle layık görüldü. Marka, 2021 yılında hayata geçirdiği "Opel Mokka Türkiye Lansmanı" kapsamında yürüttüğü çalışmalarıyla DPİD Ödülleri'nin "Lansman Aktiviteleri" kategorisinde ödül aldı. Opel, Mokka'nın son dönemlerde internet ortamında milyonlarca kişi tarafından izlenen "Are You Mokka Enough?" ve "Normalin Dışındakiler" video serileriyle de "En İyi Influencer Odaklı Kampanya" kategorisinde ödül aldı. Marka, ayrıca "Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyaları" ve "Yaratıcı Pazarlama Uygulamaları" kategorilerinde de 2 ayrı ödülün sahibi oldu.

Doğrudan pazarlama sektörüne değer katmak, pazarın gelişmesini sağlamak ve bilinirlik yaratmak için faaliyetler yürüten DPİD tarafından düzenlenen 13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri, 46 ayrı kategoride düzenlendi. Ticari etkinliği yüksek, ölçülebilir ve sonuç getiren doğrudan pazarlama projelerinin rekabet ettiği yarışmaya 2021 yılı içerisinde "etkinlik", "saha", "dijital" kategorilerinde en başarılı ve dikkati çeken projeler başvurdu. 46 kategoride yapılan başvurular arasından toplam 132 proje ödüle layık görüldü.

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Marketing Türkiye, Türkiye, Alman, Opel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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