Opel Vivaro-e, "Yılın Uluslararası Vanı" ödülünü aldı

Opel'in elektrikli ticari araçlarından biri olan Vivaro-e, "2021 Yılın Uluslararası Vanı" ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Avrupalı uzman gazetecilerin seçimiyle belirlenen ödülde Vivaro-e, sıfır emisyonlu elektrikli motoru, yükleme kapasitesi, 300 km'yi geçen menzile sahip bataryası ve sahip olduğu elektronik donanımlarıyla ödüle layık görüldü.

Opel'in Rüsselsheim Genel Merkezi'nde yüksek hijyen tedbirleri alınarak düzenlenen törende ödülü, Opel Üst Yöneticisi Michael Lohscheller teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lohscheller, Vivaro-e'nin sıfır emisyon ve içten yanmalı versiyonlarla aynı kargo kapasitesini kullanıma sunduğunu belirterek, "Saygın 'Yılın Uluslararası Vanı' ödülü, bir anlamda bunun teyidi niteliğini taşıyor. Bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz ve jüriye oyları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Vivaro-e, kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı güç ve taşıma çözümleri sunuyor. Dünya Çapında Uyumlu Hafif Ticari Taşıtlar Test Prosedürü'ne (WLTP) göre Opel Vivaro-e'nin 75 kilovatsaat gücündeki batarya seçeneği 330 km'ye kadar menzil sunuyor.

Günlük daha az yoğun kullanım için sunulan 50 kilovatsaat gücündeki batarya ise 230 km menzil ile ihtiyaçları karşılıyor. Vivaro-e batarya boyutundan bağımsız olarak profesyonellere geniş kapasitede özgür bir ulaşım ve taşıma olanağı sunuyor.