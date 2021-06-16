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Opel Yeni Mokka'yı Türkiye'de satışa sundu - Son Dakika

Opel Yeni Mokka'yı Türkiye'de satışa sundu

16.06.2021 16:02
Opel Yeni Mokka'yı Türkiye'de satışa sundu, System.String[]

Alman otomotiv markası Opel, yeni Mokka'yı yüksek verimliliğe sahip benzinli motoru ve 3 farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'de satışa sundu.

Alman otomotiv markası Opel, yeni Mokka'yı yüksek verimliliğe sahip benzinli motoru ve 3 farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Mokka, Opel markası için birçok ilki temsil ediyor. Yeni Mokka, markanın gelecekteki yüzü Opel Vizör'e ve tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip ilk model olmasıyla dikkati çekiyor.

Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğini renk ve jant seçenekleriyle buluşturan yeni Mokka'da ayrıca, Türkiye'de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonu bulunuyor.

Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 2022 yılında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Zamanın ötesinde cesur tasarımı, sahip olduğu yeni teknolojileri ve zengin sürüş destek sistemleriyle öne çıkan yeni Mokka, Opel markası için birçok ilki temsil ediyor. Türkiye'de, 130 HP gücündeki 1,2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen yeni Mokka; Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Yenilikçi tasarımını zengin renk ve jant seçenekleriyle tamamlayan yeni Mokka'da ayrıca, Türkiye'de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonu da bulunuyor. Yeni Mokka, 365 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni Mokka, 4,15 metre uzunluk ile kompakt boyutlar, beş kişilik yaşama alanı ve 350 litre bagaj hacmine sahip. Marka bu tasarım anlayışını saf, hassas ve temel unsurlara odaklanmış şeklinde tasvir ediyor. Yeni Mokka'nın tasarımı; kısa ön ve arka çıkıntılar, kaslı ve geniş bir duruş, mükemmel gövde orantıları ve detaylarla dikkat çekiyor.

Opel Design Compass yaklaşımını benimsiyor

Alman otomobil üreticisinin gelecekteki tüm modellerini süsleyecek yeni Opel şimşek logosu, daha ince halkalar, zarif duruşla Opel Vizör'deki yerini alıyor.

LED farlar veya yeni nesil IntelliLux LED matrix farlarla tamamlanan Opel Vizör, ileri teknolojileri bir araya getirme fikriyle 2020'li yıllar boyunca tüm Opel modellerinin ayırt edici özelliği olmaya devam edeceğini ortaya koyuyor.Markanın yeni yüzü, Opel Design Compass yaklaşımını benimsiyor. Söz konusu tasarım yaklaşımında iki eksen ortada Opel Şimşek ile kesişirken marka logosu böylece ön plana çıkıyor.

En güncel Opel araçlarının karakteristik tasarım unsurlarından biri olan kaputtaki çizgiler daha keskin ve daha net uygulanırken, şimşek ile birleşerek dikey bir eksen belirliyor.Gelecekteki tüm Opel modellerinde de kullanılacak olan kanat şeklindeki LED gündüz farları ise yatay ekseni belirliyor. Aynı tema arka görünümde tekrar ediyor ve Opel Design Compass yaklaşımını otomobilin bütününe taşıyor.

Sürücü, ilk kez bir Opel modelinde hem tamamen dijital hem de odaklanmış ileri teknoloji ürünü Opel Pure Panel kokpit ile tanışıyor. İki adet geniş ekrandan oluşan Pure Panel, mimarisi gereği çok sayıda düğme ve kumandayı gereksiz kılıyor.

Sistem en güncel dijital teknolojileri kullanıma sunarken, az sayıda düğme, kumanda alt menülere gerek kalmadan dijitalleştirme ve tamamen sezgisel kullanım arasındaki doğru dengeyi sağlıyor.

Yeni Mokka'daki Pure Panel kokpit, Opel'in yenilikçi teknolojileri müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için nasıl kullandığını da gözler önüne seriyor.Yeni Mokka'da 7 inç renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Radyo, 10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip üst seviye Multimedya Navi Pro olmak üzere farklı multimedya seçenekleri sunuluyor.

Sürücüler, yeni Mokka'daki zengin renk seçenekleri arasından Alp Beyaz, Kuvars Gri, Elmas Siyah, Matcha Yeşil, Mistik Mavi ve Rubin Kırmızı'yı tercih edebiliyor. Yeni Mokka, Elegance donanıma sahip yeni Mokka'lar 17 inç alaşımlı çift kollu elmas kesim jantlarla gelirken; GS Line donanımı 18 inç alaşımlı çift kollu üç renkli elmas kesim jantlarla, Ultimate donanımı ise 18 inç alaşımlı çift kollu elmas kesim jantlarla geliyor.

"Toplam satışlarımızın yakın ve ileriki dönemde yüzde 15'inin yeni Mokka'dan gelmesini hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, şunları kaydetti:

"Yeni Mokka, şehirli kitlenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutlara sahip, günlük hayatın parçası olabilecek kompaktlıkta ve konfor unsurlarını üzerinde barındıran bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımıyla tamamen yenilenen Yeni Mokka, teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Boyutlarıyla tam bir şehirli Crossover olduğunu gösteren yeni Mokka'nın, yüksek satış adetleri konusunda bizlere büyük katkılar sağlamasını bekliyoruz. Toplam satışlarımızın yakın ve ileriki dönemde yüzde 15'inin yeni Mokka'dan gelmesini hedefliyoruz.

Kısacası, yeni Mokka ürün gamımız içerisinde kuvvetli bir role sahip olacak ve markamıza yeni müşteri kitlelerinin gelmesini sağlayacak. Yeni Mokka, Crossland ve Grandland'den oluşan SUV üçlemesi Opel'i SUV pazarında ilk 5 içerisinde tutacak. Öte yandan, Mokka ve Crossland ikilisinin B-SUV kategorisinde bizi liderliğe taşımasını da hedefliyoruz. Önümüzdeki yılla beraber heyecanla beklenen bataryalı elektrikli modellerimizi pazara sunmak üzere de çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, Mokka-e 2022'nin ikinci yarısından itibaren Türkiye'de olmasını planladığımız bir ürün."

Galatasaray, Türkiye, Alman, Opel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Opel Yeni Mokka'yı Türkiye'de satışa sundu - Son Dakika Ekonomi


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