Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi
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İtalya'nın Lampedusa adası yakınında bekleyen İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisinden dün geceden bu yana 13 düzensiz göçmen tahliye edildi.
İtalya
'nın Lampedusa
adası yakınında bekleyen İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisinden dün geceden bu yana 13 düzensiz göçmen tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:17
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