Son Dakika Haberleri: Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi
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Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi

24 dakika önce

İtalya'nın Lampedusa adası yakınında bekleyen İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisinden dün geceden bu yana 13 düzensiz göçmen tahliye edildi.

Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi, System.String[]
İtalya'nın Lampedusa adası yakınında bekleyen İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisinden dün geceden bu yana 13 düzensiz göçmen tahliye edildi.
Lampedusa, İtalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:17 
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