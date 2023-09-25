OpenAI, ChatGPT'yi ses ve görüntü yetenekleriyle güncelledi - Son Dakika

OpenAI, ChatGPT'yi ses ve görüntü yetenekleriyle güncelledi

OpenAI, ChatGPT\'yi ses ve görüntü yetenekleriyle güncelledi
Son Güncelleme: 25.09.2023 22:28

OpenAI, yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştirerek artık sesli ve görüntülü iletişim yeteneklerine sahip olduğunu duyurdu. Yeni özellikler sayesinde kullanıcılar ChatGPT ile sesli görüşmelere katılabilecek, sesli yanıtlar alabilecek ve görüntü paylaşımı yapabilecek.

NEW Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI, ChatGPT'nin artık "görebileceğini, duyabileceğini ve konuşabileceğini" duyurdu.
OpenAI'nin açıklamasında, ChatGPT'de yeni ses ve görüntü yeteneklerinin kullanıma sunulmaya başlanacağı bildirildi.
Yeni özelliklerin sesli görüşme yapmaya veya ChatGPT'ye ne hakkında konuşulduğunu göstermeye olanak tanıyacağına işaret edilen açıklamada, ses ve görüntünün ChatGPT'yi kullanmanın daha fazla yolunu sağlayacağı aktarıldı.
Açıklamada, gelecek iki hafta içinde ChatGPT'deki ses ve görüntülerin "Plus" ve "Enterprise" kullanıcılarına açılacağı, sesin iOS ve Android işletim sisteminde ayarlardan etkinleştirilebileceği, görsellerin ise tüm platformlarda mevcut olacağı kaydedildi.
Yeni özellikler sayesinde kullanıcılar sesli görüşmelere katılabilecek ve sohbet robotundan sesli yanıt alabilecek. Kullanıcılar ayrıca ChatGPT ile görüntüleri paylaşabilecek.

Kaynak: AA

ChatGPT, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OpenAI, ChatGPT'yi ses ve görüntü yetenekleriyle güncelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: OpenAI, ChatGPT'yi ses ve görüntü yetenekleriyle güncelledi - Son Dakika
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