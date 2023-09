OpenAI\'nin ChatGPT\'si artık kullanıcılarına gerçek zamanlı verilere erişim sunacak

OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotu, artık gerçek zamanlı verilere erişim sağlayarak "premium" kullanıcılarına güncel cevaplar sunabiliyor. Bu güncelleme ile kullanıcılar, robot üzerinden güncel olayları sorgulayabilecek ve haberleri takip edebilecekler. Ücretsiz sürümü ise Eylül 2021'e kadar olan verilerle sınırlı.

Bu önemli bir adım çünkü yapay zeka sohbet robotları, kullanıcılarına daha güncel ve gerçek zamanlı bilgi sunabilme yeteneği kazanarak bilgi arama yöntemlerini değiştirme potansiyeline sahip. Artık insanlar son gelişmeleri öğrenmek için Google veya Twitter gibi platformlara gitmek zorunda kalmadan, ChatGPT gibi yapay zeka robotlarına başvurabilirler.

Ancak bu yeni özellik, bazı uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Çünkü ChatGPT gibi yapay zekaların kaynak göstermeden bilgi vermesi, yanıltıcı olabilir ve güvenilirlik konusunda soru işaretleri yaratabilir. Ayrıca güncel verilere erişim, gizlilik ve telif hakkı gibi konularda da endişelere neden olabilir.

Yapay zeka sohbet robotlarının gerçek zamanlı verilere erişememesinin birkaç nedeni bulunuyor. Bunlardan biri, her sorgunun OpenAI'a maliyetli olmasıdır. Her arama, şirkete birkaç sent mal olur. Diğer bir neden ise güvenliktir. Veri sınırlaması, robotun yeni ve potansiyel olarak zararlı veya yasa dışı verileri kullanmasını önler.

Ancak bu yeni yetenek, yapay zekanın karşı karşıya olduğu büyük bir ikilemi de gösteriyor. Teknolojinin daha fazla yarar sağlayabilmesi için bazı sınırlamaların gevşetilmesi gerekebilir, ancak bu da kötü amaçlı kullanım riskini artırabilir. Yapay zeka ve veri kullanımı konusundaki bu dengeyi sağlamak, gelecekte daha fazla tartışma ve düzenleme gerektirebilir.