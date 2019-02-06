Son Dakika Haberleri: Opera, Android Cüzdan ile Kripto Para Satın Alma Seçeneğini Getiriyor

Opera, Android Cüzdan ile Kripto Para Satın Alma Seçeneğini Getiriyor

1 saat önce

Kurduğu ortaklık ile Opera, Android Cüzdan üzerinden doğrudan Ethereum para birimi satın alımına olanak tanıyor.

Opera, Android Cüzdan ile Kripto Para Satın Alma Seçeneğini Getiriyor, System.String[]
Opera, bugün duyurduğu internet tarayıcı bazlı platformu ile artık Android kullanıcılarının Ethereum (ETH) kripto para birimini kendi sistemi üzerinden ve doğrudan satın almalarına olanak tanıyor. Gerçek parayı kripto paraya çevirmek için ise Opera, komisyon ile çeviri işlemlerini halleden Safello şirketiyle ortaklık yaptığını duyurdu.






Safello ile yapılan ortaklık çerçevesinde kurulan yeni ödeme sistemi, banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapılmasına da imkan tanıyor. Ne var ki uygulama hayata geçirildiğinde sadece İsveç, Norveç ve Danimarka'da kullanılabilir olacak. Özellikle bu ülkelerin ilk olarak yeni uygulamaya tabi olmasının sebebi, Safello'nun İsveç'in BankID ve Danimarka'nın NemID vatandaş kimlik bilgileri sistemlerine erişiminin bulunması.






İsveç'teki kullanıcılar Safello sayesinde %2,5 indirim alacakken, Norveç ve Danimarka kullanıcıları %5 oranında indirime sahip olacak. Yeni platformu sayesinde Android Cüzdan'ın içerisinden erişilebilen uygulamaların ve serbest uygulamaların kullanılabilmesini sağlayan Opera, kripto para oyunu CryptoKitties gibi daha birçok platform ile de uyumlu olacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:15 

Ethereum, Teknoloji
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