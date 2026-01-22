Opera'dan sokak kedileri için sürdürülebilir yaşam alanı: "Kedi Mahallesi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Hayvanlar

Opera'dan sokak kedileri için sürdürülebilir yaşam alanı: "Kedi Mahallesi"

Opera\'dan sokak kedileri için sürdürülebilir yaşam alanı: "Kedi Mahallesi"
22.01.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Opera, Opera Air tarayıcısı üzerinden hayata geçirdiği "Kedi Mahallesi" projesiyle, teknoloji ve inovasyonu toplumsal faydayla buluşturarak İstanbul sokak kedileri için kalıcı bir yaşam alanı oluşturdu.

Teknolojiyi yalnızca dijital dünyada değil, gerçek hayatta da anlamlı bir etkiye dönüştürmeyi hedefleyen Opera, Global Cat Day kapsamında "Kedi Mahallesi" projesini hayata geçirdi. HAÇİKO ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, sokak kedilerinin barınma ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sunarken, Opera Air kullanıcılarını da bu iyilik hareketinin aktif bir parçası haline getirdi. Opera Kıdemli Ürün Direktörü Mohamed Salah Mourad, projenin çıkış noktasını ve hedeflerini Haberler.com'a anlattı.

Opera'dan sokak kedileri için sürdürülebilir yaşam alanı: 'Kedi Mahallesi'

Teknoloji ve inovasyonu toplumsal faydayla buluşturmayı hedefledik

"Kedi Mahallesi" projesi, Opera'nın teknoloji ve inovasyon odağını toplumsal faydayla buluşturma vizyonunun somut bir yansıması olarak hayata geçirdik. İstanbul'un gündelik yaşamının ayrılmaz bir parçası olan sokak kedilerinin, özellikle kış aylarında barınma ihtiyacının ne kadar hayati olduğundan yola çıktık. Bu ihtiyaca kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sunabilmek için, hayvan hakları alanında uzun yıllardır sahada aktif çalışan ve güvenilirliğiyle öne çıkan HAÇİKO ile Global Cat Day için güçlerimizi birleştirdik.

Projenin çıkış noktası yalnızca kedi evleri üretmek değil, dijital farkındalık kavramını gerçek hayatta karşılığı olan bir iyilik hareketine dönüştürmekti. Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle, Sarıyer sokaklarında hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük Kedi Mahallesi olarak konumlanan bu proje, sokak kedilerinin güvenli, sıcak ve uzun vadeli olarak kullanabilecekleri bir yaşam alanı sunmak üzere tasarlandı.

Opera'dan sokak kedileri için sürdürülebilir yaşam alanı: 'Kedi Mahallesi'

Her 10 indirme, bir kedi evine dönüştü

"Kedi Mahallesi"nin en ayırt edici yönlerinden biri, kullanıcıları da sürecin aktif bir parçası haline getiren yapısı oldu. Opera Air'ı indiren her kullanıcı, dijital dünyada attığı bir adımla sokakta yaşayan bir canlının hayatına doğrudan dokunmuş oldu. Her 10 indirme, sahada bir kedi evine daha dönüşerek projeye katkı sağladı. Böylece teknoloji ile şefkati aynı potada eriten, ölçülebilir ve gerçek etkisi olan bir sosyal sorumluluk modeli oluşturduk. Opera olarak bu projeyle, dijital ürünlerin yalnızca ekran başında değil, gerçek dünyada da pozitif etki yaratabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyduk.

Projeyi 250 kedi eviyle tamamlayarak sokak kedileri için kalıcı ve güvenli yaşam alanları oluşturduk. Opera Air ana sayfası ve kedi evlerimizin üzerindeki QR kodlar aracılığıyla hayvanseverleri Haçiko bağış sayfasına yönlendirerek, projenin sürdürülebilirliğini destekleyen bir yapı kurguladık. Elde edilen ilgi ve katılım, projenin doğru bir ihtiyaca karşılık verdiğini ve güçlü bir sahiplenme yarattığını gösterdi.

Opera Air, dijital dünyada zihinsel iyi oluşu merkeze alan bir tarayıcı olarak konumlanıyor

Opera Air, kullanıcıların web'de gezinirken kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir tarayıcı. Günümüz kullanıcılarının yoğun bilgi akışı ve sürekli çevrimiçi olma hali içinde zihinsel olarak yorulduğunu gören Opera, bu ihtiyaca yanıt olarak tarayıcıya mindfulness özellikleri ekledi. Take a Break özelliği, nefes egzersizleri, boyun esnetmeleri, meditasyon ve tüm vücut taraması gibi kısa molalarla kullanıcıların durmasını, rahatlamasını ve yeniden odaklanmasını sağlarken; Boosts ise binaural beat tekniğine dayanan ses manzaralarıyla stresi azaltmayı, odaklanmayı artırmayı ve zihinsel toparlanmayı destekliyor. Bu yaklaşımın bir parçası olarak eklenen Opera'nın "mindful kedisi" Inara, farkındalık ve sakinlik temasını somutlaştıran bir maskot olarak konumlandı. Biz de Inara'nın Opera Air'e katılışını, kediler için hayata geçirilen bir sosyal sorumluluk projesiyle kutlayarak, dijital farkındalık fikrini gerçek dünyada anlamlı bir etkiye dönüştürmeyi hedefledik.

Bu yaklaşım bizi doğal olarak kedilerin insanlar üzerindeki rahatlatıcı ve iyileştirici etkisine götürdü. Kedilerin mırlamasının stresi azalttığı ve dinginlik hissi yarattığı bilimsel olarak da biliniyor. Opera Air'in dijital sakinlik felsefesiyle kedilerin bu doğal etkisi arasında güçlü bir bağ kurduk.

Teknoloji, Hayvanlar, Son Dakika

Son Dakika Hayvanlar Opera'dan sokak kedileri için sürdürülebilir yaşam alanı: 'Kedi Mahallesi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Afrika Uluslar Kupası’nda 4 gol atan Osimhen’e büyük onur Afrika Uluslar Kupası'nda 4 gol atan Osimhen'e büyük onur
Mihriban’ın katledildiği vahşetin altından ’kardeş’ parmağı çıktı Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog

13:31
Barış Kurulu için imzalar atılıyor Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atılıyor! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:41:54. #7.11#
SON DAKİKA: Opera'dan sokak kedileri için sürdürülebilir yaşam alanı: "Kedi Mahallesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.