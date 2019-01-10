Opera Eşliğinde Alışveriş
1 saat önce
Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), 12 Ocak Cumartesi günü ziyaretçilerini Samsun Devlet Opera ve Balesinin müzik dinletisi ile karşılayacak.
Samsun
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), 12 Ocak Cumartesi günü ziyaretçilerini Samsun Devlet Opera ve Balesinin müzik dinletisi ile karşılayacak.
Her yaş grubuna özel farklı etkinlikler organize eden Piazza, bu kez müzikseverleri de mutlu edecek. Alışverişin yanı sıra sanatsal ve kültürel faaliyetleriyle de ziyaretçilerine alışverişten daha fazlasını sunan AVM, Samsun Devlet Opera ve Balesini konuk edecek.
Opera sanatçıları tarafından sunulacak müzik dinletisi ile alışverişin daha keyifli hale geleceği AVM'de ziyaretçiler, birbirinden değerli eserleri üstatlarından dinleyecekler. Samsunlular, müziğin ruhları dinlendiren etkisiyle unutulmaz bir hafta sonu geçirme fırsatı bulacaklar.
Dinleti 12 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da yapılacak. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:45 Kaynak: İHA
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