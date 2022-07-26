Opera festivali yarın "Carmen"i sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika
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Opera festivali yarın "Carmen"i sanatseverlerle buluşturacak

26.07.2022 16:27
Opera festivali yarın "Carmen"i sanatseverlerle buluşturacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde "Carmen" operası sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde "Carmen" operası sanatseverlerle buluşacak.

Fransız besteci Georges Bizet'nin imzasını taşıyan, İstanbul Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği opera, yarın akşam Haliç Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde izlenebilecek.

Ünlü Rumen mezzo-soprano Ramona Zaharia'nın "Carmen" rolü ile sahnede olacağı programda, "Don Jose"yi Efe Kışlalı, "Escamillo"yu ise Murat Güney seslendirecek.

Ayrıca "Micaela" rolünde Gülbin Günay, "Zuniga" rolünde Göktuğ Alpaşar, "Morales" rolünde Utku Bayburt, "Frasquita" rolünde Anna Sirel Etyemez, "Mercedes" rolünde Elif Tuba Tekışık, "Le Dancarie" rolünde Alp Köksal ve "Le Remendado" rolünde ise Onur Turan sahnede olacak.

Dünyanın seçkin opera eserlerinden biri olan ve dünya genelinde çok sahnelenen operaların başında gelen "Carmen", ünlü İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin prodüksiyonu ve Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisi ile sahnelenecek.

Gösteride, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Zdravko Lazarov yönetirken, koro şefliğini Paolo Villa üstlenecek.

Librettosu Ludovic Halevy ve Henri Meilhac tarafından yazılmış ve ilk kez 1875'te Paris'te sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan "Carmen" operası, Georges Bizet'nin vefatından sonra dünya çapında ün kazandı.

İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda geçen operanın hikayesi şöyle:

"Eserin baş kahramanı güzel, ateşli ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don Jose'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don Jose'nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur."

Eserin dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını Giovanni Pirandello hazırladı.

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Kaynak: AA

Mercedes, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Opera festivali yarın 'Carmen'i sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika

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