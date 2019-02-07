Son Dakika Haberleri: Opera'nın Android Tarayıcısı, Beta Sürümünde Vpn Özelliğine Kavuştu

Opera'nın Android Tarayıcısı, Beta Sürümünde Vpn Özelliğine Kavuştu

1 saat önce

Opera, veri gizliliğini sağlamak için VPN beta testlerini başlatma kararı aldı.

Opera'nın Android Tarayıcısı, Beta Sürümünde Vpn Özelliğine Kavuştu, System.String[]
Kendinizi korumak istiyor veya gizliliği savunuyorsanız, VPN bu konuda çok büyük destekler sunabilir. Son dönemlerde masaüstü versiyonlarında VPN kullanan Opera, artık Android için de aynı hizmeti vermek istiyor.

Opera tarafından sağlanacak olan bu hizmet, sizinle ilgili bütün veri izleme sistemlerini devre dışı bırakabilir. Üstelik bu servis, tüm Android kullanıcıları için tamamen ücretsiz olacak.




Android Opera VPN Hizmeti Veri Gizliliği Sağlayacak

Android için geliştirilen Opera Beta sürümüne VPN seçeneği eklendi. Bu sürümü kullanmak ise son derece kolay. Üstelik, sizinle ilgili tarayıcı bilgilerini gizlediği için kendinizi daha çok güvende hissedebilirsiniz.






Bu hizmetten yararlandığınızda, sadece Opera üzerinden veri gizliliği sağlayabilirsiniz. Eğer daha geniş kapsamlı bir veri gizliliği istiyorsanız, ücretli VPN hizmetlerini kullanmaya başlamanız ideal olabilir.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:45 

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