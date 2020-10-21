Opera Sahnesi oda müziği konserine ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Opera Sahnesi oda müziği konserine ev sahipliği yapacak

21.10.2020 14:23
Opera Sahnesi oda müziği konserine ev sahipliği yapacak, System.String[]

Ankara Devlet Opera ve Balesinin deneyimli orkestra sanatçılarından oluşan ve ilk kez dinleyicilerin karşısına çıkacak quartet (dörtlü grup), 24 Ekim akşamı Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin deneyimli orkestra sanatçılarından oluşan ve ilk kez dinleyicilerin karşısına çıkacak quartet (dörtlü grup), 24 Ekim akşamı Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle salonlardan uzak kalan sanat tutkunları, ekimde Opera Sahnesi'ndeki konser ve temsillerle sanat keyfi yaşamaya devam edecek.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hazırlanan oturma düzeniyle, etkinlikler güvenli ortamda gerçekleştirilecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının deneyimli sanatçılarından oluşan quartet, bu yıl salgın sürecinde kuruldu. 1. kemanda Erkin Onay, 2. kemanda Ezel Çelikten, viyolada Dinç Nayan ve viyolonselde Demet Gökalp'ten oluşan grup, "Opera'da Oda Müziği Akşamı" ismiyle 24 Ekim Cumartesi akşamı Opera Sahnesi'nde konser verecek.

Farklı gruplarla ve solist olarak yurt içi ile dışında pek çok konser veren grup üyeleri, bu oluşumla ilk kez dinleyicinin karşısına çıkacak.

Oda müziğinin geniş repertuvarından seçkiler ve yeni eserleri düzenli konserlerle dinleyiciyle buluşturmayı hedefleyen grup, ilk konserinde Ulvi Cemal Erkin'in "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü" ve Antonin Dvorak'ın "No.12, Fa Majör, Op. 96, (Amerikan) Yaylı Çalgılar Dörtlüsü"nü seslendirecek.

24 Ekim, Konser, Ankara, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Opera Sahnesi oda müziği konserine ev sahipliği yapacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak         
14:45
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı         
14:11
5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar 5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar         
14:02
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek         
13:35
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor         
10:22
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
"Darkside" adlı bilgisayar korsanı grubu, çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışlıyor         
07:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 15:01:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Opera Sahnesi oda müziği konserine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei