Son Dakika Haberleri: Opera Sahnesinin Divası Mezzosoprano Magdalena Kozená İş Sanat'ta

Opera Sahnesinin Divası Mezzosoprano Magdalena Kozená İş Sanat'ta

29 dakika önce

Washington Post'un "gerçek bir diva" olarak söz ettiği, opera salonlarının aranan ismi mezzo- soprano Magdalena Kozená İş Sanat'ta sahne alıyor.

Opera Sahnesinin Divası Mezzosoprano Magdalena Kozená İş Sanat'ta, System.String[]

2001 yılında kaydettiği arya albümleri ile Gramophone Solo Vokal Ödülü'nü kazanan Kozená, klasik müzik dünyasına sayısız eser sığdırmakla kalmamış, 2017 yılında da 'Magdalena Kozena meets Cole Porter' isimli bir caz albümü çıkarmıştı. Albümle ilgili hislerini şöyle ifade eder: "Cole Porter'ın şarkılarına ve o dönemin müziğine öğrencilik yıllarımda aşık oldum. Ben Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Peggy Lee ve diğer caz efsanelerinin büyük bir hayranıyım. Kayıtları hala favorilerim arasında…"

Kozená'ya sahnede, 30 yıl önce, bilinen orkestra kurallarını yıkıp, yerine yepyeni müzikal anlayışa sahip bir topluluk oluşturan Londralı Age Of Enlightenment Orkestrası eşlik edecek. Orkestrada bulunan tüm müzisyenlerin hem eşsiz yetenekleri hem de birbirinden farklı fikirleri var. 9 Şubat Cumartesi akşamı 20.30'da İş Sanat'ta gerçekleşecek konserin şefliğini, kariyeri boyunca birçok prestijli orkestraya şeflik yapmış Giovanni Antonini üstleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:42 Kaynak: Bültenler

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