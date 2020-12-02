Opera sanatçıları kadınların mücadelesini sahneye taşıdı - Son Dakika

Opera sanatçıları kadınların mücadelesini sahneye taşıdı

02.12.2020 11:59
Opera sanatçıları kadınların mücadelesini sahneye taşıdı, System.String[]

Aşk ve güzelliiğin simgesi olarak nitelendirilen Venüs gezegeninden esinlenerek "Venera Ensemble" adıyla grup kuran Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı 3 kadın, tarihten bu yana kadının mücadelesi, zarafeti ve duygularını opera sahnesinde seyirciyle buluşturacak.

Aşk ve güzelliiğin simgesi olarak nitelendirilen Venüs gezegeninden esinlenerek "Venera Ensemble" adıyla grup kuran Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı 3 kadın, tarihten bu yana kadının mücadelesi, zarafeti ve duygularını opera sahnesinde seyirciyle buluşturacak.

Antalya DOB sanatçısı mezzo soprano Gülçin Gültekin'in öncülüğünde bir araya gelen viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine, 1,5 yıl önce "Venüsün Kadınları" anlamına gelen "Venera Ensemble" grubunu kurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre çalışmalarına ara vermek zorunda kalan 3 sanatçı, haziran ayı sonrası "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan dönemde yeniden çalışmalarına başladı.

Provalarda bir araya gelen opera sanatçısı kadınlar, Barok çağda genç bir kadının hissettiği ilk aşkı, Fransa'da aldatılan bir kadının gözyaşını, Anadolu'da cepheden dönmeyen evladına ağıt yakan ananın duygularını yansıtan eserleri sanatseverlerle buluşturmak için geniş bir repertuvar hazırladı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 3 Aralık'ta düzenlenecek ilk konserlerinde sahneye çıkmaya hazırlanan "Venüsün Kadınları", provalardaki performanslarıyla göz dolduruyor.

Opera sanatçıları, Antik Yunan'dan günümüze kadın mücadelesini, başarısını, naifliğini, kadına yönelik şiddeti, kadının yaşadığı sevinçleri ve hüzünleri yansıtan anlatımları sanatın diliyle çello, arp ve şan üçlüsüyle yorumlayacak.

Gülçin Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun adını, Göbeklitepe'den eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden aldıklarını söyledi.

Grubun enstrümanları olarak kadının savaşçı, güçlü tarafını anlatmak için arp, naif tarafını ifade etmesi için de viyolonseli seçtiklerini belirten Gültekin, Antalya DOB sahnesinde ilk konserlerini verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Sanatseverleri konsere davet eden Gültekin, "Kadının gücünü, zarafetini ve güzelliğini Venüs gezegeniyle bağladık. Kadının güzelliklerine vurgu yapmak isterken yaşadığı sıkıntıları da sanatla ifade etmek istedik. Venüs, gökyüzünün en büyük en parlak gezegenlerinden biri. Bunlar kadını çağrıştırdığı için Venüsün Kadınları olarak yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Sanatın kendileri için bir tutku olduğunu ifade eden Gültekin, bir yakınlarını kaybetseler bile "perde kapanmaz" ilkesiyle yine sahneye çıktıklarını aktardı.

"Kadınların mücadelesini anlatacağız"

Arp sanatçısı Senem Çine, yakınlarının karşı çıkmasına rağmen öğretmeninin desteğiyle arp bölümü okuduğunu belirtti.

Çocukluğundan beri ilgi duyduğu arp enstrümanını çalmayı günde 8 saat çalışarak geliştirdiğini anlatan Çine, "Konser için provalarımız günlük 4 saat sürüyor. İnsanlara en iyisini sunmak istiyoruz. Kadınlar her zaman inandıkları ve yürümek istedikleri yolda sonuna kadar gitsinler. Ben de hayatımda neye inanmışsam sonuna kadar zorlarım. Konserde kadınların işte bu mücadelesini anlatacağız." diye konuştu.

Kurdukları grubun da kadınların sanat adına bir başarısı olduğunu dile getiren Viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe, küçük bir çocuğu olmasına rağmen provaları aksatmadığını söyledi.

Antalya, Kadın, Venüs, Çine, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Opera sanatçıları kadınların mücadelesini sahneye taşıdı - Son Dakika


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