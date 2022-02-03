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OPERA SANATÇISI ATİFET USMANBAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

OPERA SANATÇISI ATİFET USMANBAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

03.02.2022 14:53

OPERA sanatçısı Atifet Usmanbaş 99 yaşında hayatını kaybetti.

OPERA sanatçısı Atifet Usmanbaş 99 yaşında hayatını kaybetti.

Darüşşafaka'nın Maltepe rezidansında 11 yıldır eşi Prof. İlhan Usmanbaş ile kalan 1923 doğumlu opera sanatçısı Atifet Usmanbaş, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Atifet Usmanbaş için 5 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'de Kadıköy Süreyya Operası'nda tören düzenlenecek. Usmanbaş törenin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ATİFET USMANBAŞ HAKKINDA

1940'ta İstanbul Belediye Konservatuarı Şan Bölümü'nde Alica Rosenthal'in öğrencisi olan Usmanbaş, 1942 - 1943 yıllarında Ankara Devlet Konservatuarı Şan-Opera Bölümü'ne girdi ve 3. sınıfa alındı. Burada Frieda Böhm'ün şan, Karl Ebert'in sahne öğrencisi oldu.

Mezuniyetinden sonra besteci İlhan Usmanbaş'la evlenen sanatçı Ankara Devlet Operası sanatçısı olarak 1948'den 1974'e kadar 28 değişik rolde görev aldı. Bunlar arasında özellikle Sevil Berberi'nde Rosina, Palyaço'da Nedda, Tiefland'da Nuri, Yarasa'da Adele, Aşk İksiri'nde Adina, Cosi Fan Tutte'de Despina, Manon'da Manon, Don Juan'da Zerlina, Telefon'da Lucy, Beheme'de Misetta, Serva Padrona'da Serpina, Carmen'de Micaella, Van Gogh'ta Rachelle, Turandot'ta Liu karakterleriyle dikkat çekti. Ayrıca Şen Dul, Paganini, Çingene Baron ve Tebessümler Diyarı gibi operetlerde değişik roller oynadı.

1957 - 1958'de Rockefeller Bursu ile ABD'ye giden sanatçı orada sekiz konser verdi. 1974'te Şan Pedagogu olarak İstanbul Devlet Operası'na atanan Usmanbaş 1974 -1999 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi şan-opera bölümünde öğretim üyeliği yaptı ve birçok öğrenci yetiştirdi.

OPERA SANATÇISI ATİFET USMANBAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ
OPERA SANATÇISI ATİFET USMANBAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

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Cumartesi, Kadıköy, Maltepe, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OPERA SANATÇISI ATİFET USMANBAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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